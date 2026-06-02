Il calciomercato sta entrando nel vivo e secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter avrebbe messo sul piatto 40 milioni di euro più bonus per acquisire Marco Palestra dell'Atalanta. Allo stesso tempo la Juventus valuterebbe di nuovo il profilo di Alaba, in uscita dal Real Madrid a parametro 0 mentre Salah-Eddine, di ritorno alla Roma dal prestito al PSV, vorrebbe giocarsi le sue chance con Gasperini.

Inter all'assalto di Palestra, ma l'Atalanta alza il muro

L'Inter avrebbe deciso di accelerare per Marco Palestra, esterno dell'Atalanta considerato da tempo uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club di Viale della Liberazione avrebbe formalizzato una prima proposta da 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus, un'offerta importante che testimonierebbe la volontà di Giuseppe Marotta di assicurarsi uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. La cifra, tuttavia, non sarebbe ancora sufficiente per convincere la famiglia Percassi a privarsi del giocatore. L'Atalanta continuerebbe infatti a valutare il proprio gioiello non meno di 50 milioni di euro, forte anche dell'interesse crescente proveniente dall'estero. In particolare, il Manchester City sarebbe tra i club maggiormente interessati al laterale, elemento che potrebbe alimentare un'asta internazionale destinata a far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino.

La Juventus pensa ad Alaba, la Roma osserva Salah-Eddine

Nel frattempo la Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato degli svincolati. Tra i nomi seguiti dai dirigenti bianconeri ci sarebbe quello di David Alaba, difensore polivalente in uscita dal Real Madrid. I contatti avviati nei mesi scorsi con l'agente Pini Zahavi per discutere di Robert Lewandowski avrebbero infatti rappresentato l'occasione per approfondire anche la situazione dello stopper austriaco. Nonostante le numerose difficoltà fisiche che ne hanno condizionato le ultime stagioni, dal suo entourage trapelerebbe grande fiducia sul pieno recupero atletico del giocatore. Un aspetto che potrebbe convincere la Juventus a valutare concretamente l'operazione nelle prossime settimane.

A Roma, invece, Gian Piero Gasperini è già proiettato verso la nuova stagione. Il tecnico vorrebbe rinforzare la corsia mancina per consentire a Wesley di tornare nel ruolo più congeniale alle sue caratteristiche, ma attenzione alla situazione di Anass Salah-Eddine. L'esterno marocchino farà ritorno a Trigoria dopo il prestito al PSV, concluso senza il riscatto da parte del club olandese nonostante una stagione complessivamente positiva. Il classe 2002 avrebbe espresso il desiderio di giocarsi le proprie possibilità agli ordini di Gasperini, con la speranza di convincere l'allenatore giallorosso nel prossimo ritiro estivo.