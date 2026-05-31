Il mercato della Juventus sembra muoversi sempre di più seguendo una logica di equilibrio economico e opportunità a costo contenuto. In un’estate in cui il club bianconero sarà chiamato a costruire una rosa competitiva senza appesantire ulteriormente il bilancio, tornano centrali profili esperti e in scadenza di contratto. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su X dal giornalista turco Ekrem Konur, tra i nomi finiti nella lista bianconera ci sarebbe anche Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli destinato a liberarsi a parametro zero dal prossimo primo luglio.

Juan Jesus nel mirino: il fattore Spalletti può fare la differenza

La Juventus starebbe dunque ampliando il proprio ventaglio di possibilità sul mercato degli svincolati, cercando elementi capaci di garantire profondità e affidabilità senza generare costi di cartellino. In questo contesto il profilo di Juan Jesus sarebbe stato preso in considerazione dalla dirigenza bianconera anche per un motivo non secondario: il centrale ha già lavorato con Luciano Spalletti durante l’esperienza comune al Napoli, culminata con la conquista dello scudetto.

Un dettaglio che potrebbe avere un peso specifico importante nelle valutazioni tecniche. Il difensore brasiliano, che dal punto di vista anagrafico porta con sé esperienza e conoscenza del campionato italiano, rappresenterebbe una soluzione no cost per completare il reparto arretrato in attesa di definire eventuali uscite.

La mancata volontà di rinnovare con il Napoli aprirebbe quindi uno scenario concreto per il giocatore, che potrebbe restare protagonista in Serie A con una nuova maglia.

Napoli guarda a Dodò: sfida con la Roma per il terzino della Fiorentina

Per un difensore che potrebbe salutare Napoli, un altro potrebbe finire nel mirino del club azzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo Manna avrebbe infatti messo gli occhi su Dodò, terzino destro della Fiorentina reduce da una stagione particolarmente complicata e non priva di difficoltà sul piano del rendimento.

Il brasiliano potrebbe diventare un nome caldo nelle prossime settimane anche perché sullo sfondo ci sarebbe da tempo l’interesse della Roma.

I giallorossi osservano con attenzione l’evoluzione della situazione e potrebbero decidere di entrare in corsa per un giocatore ancora considerato in grado di ritrovare continuità ad alti livelli. La Fiorentina, dal canto suo, partirebbe da una valutazione vicina ai 15 milioni di euro: una cifra che potrebbe aprire a un’estate di trattative e a un nuovo duello di mercato tra club ambiziosi.