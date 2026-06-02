Claudio Ranieri, figura iconica del calcio italiano e già tecnico di squadre prestigiose come il Cagliari e la Roma, è stato insignito a Cagliari del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La solenne cerimonia si è tenuta nel capoluogo sardo, dove il prestigioso riconoscimento è stato ufficialmente consegnato dalla prefetta Paola Dessì, alla presenza del sindaco Massimo Zedda. L’evento ha richiamato l’attenzione di numerose autorità e cittadini, tutti desiderosi di rendere omaggio a una delle personalità più stimate e rappresentative del panorama calcistico nazionale.

La motivazione ufficiale che ha accompagnato il conferimento di questa alta onorificenza ha evidenziato: “Per il suo stile, per la sua straordinaria capacità di portare le sue squadre a risultati di eccellenza, valorizzando i calciatori e infondendo loro fiducia e un forte senso di appartenenza”. Al termine della consegna, un lungo e caloroso applauso ha salutato Ranieri, testimonianza tangibile dell’affetto profondo e della stima incondizionata che la città di Cagliari e i suoi abitanti nutrono nei confronti del tecnico.

Il profondo legame tra Ranieri e Cagliari

Nel corso della cerimonia, Claudio Ranieri ha espresso con commozione la propria gratitudine e il suo legame speciale con l'isola, dichiarando: “Orgoglioso di ricevere questa onorificenza – in un posto dove io e la mia famiglia siamo sempre stati felici”.

Questo rapporto indissolubile tra Ranieri e la città di Cagliari è stato ulteriormente suggellato dalla decisione unanime del Consiglio comunale di conferirgli la pergamena di cittadino onorario. Il sindaco Massimo Zedda si appresta a consegnare ufficialmente questo ulteriore riconoscimento, che simboleggia l’attaccamento e l’amore che Ranieri ha costantemente dimostrato verso la città, da lui considerata a tutti gli effetti la sua seconda casa.

Le memorabili imprese sportive compiute da Ranieri alla guida del Cagliari hanno lasciato un segno indelebile, costituendo un vero e proprio patrimonio di memoria collettiva per i cittadini dell’isola e per la vasta platea di tifosi. Questi successi hanno contribuito in maniera significativa a rafforzare il senso di appartenenza e l’orgoglio locale, consolidando la figura di Ranieri come un simbolo per la Sardegna.

L'importanza del Cavaliere di Gran Croce e la carriera internazionale

Il titolo di Cavaliere di Gran Croce rappresenta la più alta onorificenza conferita dallo Stato Italiano, un riconoscimento di altissimo prestigio la cui firma è apposta direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia, svoltasi il 2 giugno, ha visto Ranieri ricevere un premio che celebra non soltanto la sua illustre carriera in Italia, ma anche il notevole prestigio e la reputazione acquisiti a livello internazionale come tecnico. La sua figura è universalmente riconosciuta come un esempio di professionalità esemplare e dedizione incrollabile, qualità che lo hanno elevato a uno degli allenatori più stimati e rispettati nel panorama calcistico mondiale.

La presenza di Ranieri a Cagliari per la cerimonia e la sua disponibilità a partecipare all’evento hanno ulteriormente consolidato il legame affettivo e professionale tra il celebre tecnico e la città. Questo gesto ha enfatizzato il profondo valore simbolico di tale riconoscimento, non solo per la comunità sportiva, ma per l'intera cittadinanza, ribadendo l'importanza del suo contributo e della sua eredità.