Le prossime settimane potrebbero risultare decisive per diversi club di Serie A impegnati a definire le strategie in vista della nuova stagione. La Juventus continua a lavorare sul delicato dossier portiere e avrebbe aggiunto un nome complesso alla propria lista, quello di Mile Svilar. Il Milan registra segnali incoraggianti sul fronte Luka Modric mentre il Napoli resta concentrato su Mario Gila, difensore considerato una priorità assoluta per rafforzare il reparto arretrato.

La Juventus guarda a Svilar, ma la Roma alza il muro

In casa Juventus prosegue la ricerca del portiere destinato a raccogliere l'eredità tra i pali di Michele Di Gregorio.

Emiliano Martinez continua a essere il primo obiettivo della dirigenza bianconera, ma la trattativa con l'Aston Villa si conferma tutt'altro che semplice. Il club inglese, nonostante avrebbe abbassato il prezzo per il suo numero 1, continuerebbe a chiedere troppo per il trentatreenne argentino ed ecco perché alla Continassa si cercherebbero altri profili.

Tra questi sarebbe emerso nelle ultime ore il nome di Mile Svilar. L'estremo difensore della Roma rappresenterebbe una soluzione di assoluto livello, forte di due premi consecutivi come miglior portiere della Serie A e di una crescita che lo ha consacrato tra i migliori interpreti del ruolo nel mondo. Tuttavia, più che una pista concreta, quella che porta al serbo appare oggi una suggestione di mercato.

La Roma considera infatti Svilar un punto fermo del proprio progetto tecnico e sarebbe pronta a valutare una cessione soltanto davanti a un'offerta eccezionale, non inferiore ai 60 milioni di euro. Una cifra che, allo stato attuale, appare fuori portata per le casse bianconere.

Modric verso la conferma, Napoli pronto a giocarsi le sue carte per Gila

Notizie più incoraggianti arrivano invece da Milanello, dove cresce l'ottimismo attorno alla permanenza di Luka Modric. Fino a poche settimane fa il centrocampista croato sembrava destinato a lasciare il club al termine della stagione, ma lo scenario sarebbe progressivamente cambiato. La volontà del giocatore di proseguire ancora la propria carriera ad alti livelli e alcune esigenze familiari che lo legherebbero a Milano starebbero infatti favorendo la prospettiva di un altro anno in rossonero.

Una permanenza che garantirebbe esperienza, leadership e qualità a un gruppo in piena evoluzione.

Sul fronte Napoli, invece, continua il pressing per Mario Gila. Il difensore della Lazio, finito anche nel mirino dell'Atalanta, resta il primo obiettivo individuato da Giovanni Manna e Massimiliano Allegri per rinforzare la retroguardia. Per convincere il club biancoceleste, la società partenopea sarebbe pronta a mettere sul tavolo un'offerta da 20 milioni di euro più una contropartita tecnica. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane c'è stato quello di Lorenzo Lucca, ma attenzione anche a Rafa Marin, difensore spagnolo rientrato dal prestito al Villarreal e considerato una possibile pedina per facilitare la riuscita dell'operazione.