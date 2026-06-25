La Juventus starebbe valutando una suggestiva opportunità a parametro zero per rinforzare il reparto offensivo mentre la Roma avrebbe inaugurato una nuova linea gestionale con l'arrivo del direttore sportivo Tony D'Amico. L'Inter, nel frattempo, rischierebbe di complicare ulteriormente la corsa a uno dei principali obiettivi individuati per la difesa, Oumar Solet.

Brandt occasione per la Juventus, ma la Roma resta alla finestra

Secondo quanto rivelato su X dallo speaker ed esperto di mercato Edoardo Mecca, alla Juventus sarebbe stato proposto Julian Brandt.

Il fantasista tedesco è in uscita dal Borussia Dortmund e dal prossimo 30 giugno sarà libero di accordarsi a parametro zero con una nuova società. Un'opportunità che stuzzica inevitabilmente i dirigenti bianconeri, considerata la qualità e la versatilità del giocatore.

Brandt rappresenterebbe infatti un innesto in grado di ricoprire più ruoli sulla trequarti e lungo tutto il fronte offensivo, garantendo esperienza internazionale e una notevole capacità di creare occasioni da gol. Tuttavia, la Juventus non sarebbe l'unico club interessato. Anche la Roma seguirebbe da tempo il profilo del trentenne tedesco e potrebbe inserirsi concretamente nella corsa qualora si aprissero spiragli favorevoli.

D'Amico alza il prezzo di Koné, Inter più lontana da Solet

Proprio a Trigoria starebbe prendendo forma una nuova filosofia gestionale. Secondo quanto riferito dal giornalista e speaker Jonathan Calò durante la trasmissione "Te la do io Tokyo", il neo direttore sportivo Tony D'Amico avrebbe assunto una posizione molto più rigida rispetto a quella adottata dalla precedente gestione. Il primo segnale riguarderebbe Manu Koné, uno dei giocatori maggiormente richiesti sul mercato. Il dirigente avrebbe infatti comunicato agli agenti del centrocampista francese che, qualora il giocatore dovesse restare oltre il 30 giugno, data cruciale per le esigenze di bilancio legate ai paletti UEFA, la valutazione passerebbe dagli attuali 45 milioni di euro a ben 60 milioni.

Un messaggio chiaro rivolto alle pretendenti e destinato a rafforzare il potere contrattuale della Roma.

Meno positiva, invece, la situazione in casa Inter sul fronte Oumar Solet. Le trattative con l'Udinese avrebbero registrato un sensibile rallentamento e le parti non si sentirebbero da diversi giorni. A complicare ulteriormente lo scenario ci sarebbe il possibile inserimento dell'Atletico Madrid, pronto a monitorare l'evolversi della situazione. Un fattore che rischia di rendere ancora più difficile il compito dei nerazzurri, già alle prese con una distanza economica che continua a impedire la fumata bianca.