La Juventus ha deciso di esercitare il diritto di contro-opzione per riportare a Torino Giovanni Daffara dopo l'ottima stagione disputata in Serie B con l'Avellino, una scelta che potrebbe innescare una corsa tra diverse società di Serie A interessate al portiere. Parallelamente, il Napoli continua a lavorare per arrivare a Mario Gila della Lazio, con le parti che cercano una soluzione per colmare la distanza economica e con l'ipotesi di una contropartita tecnica che potrebbe favorire l'operazione.

Daffara torna alla Juventus: cinque club di Serie A alla finestra

La Juventus ha scelto di puntare sul futuro e ha esercitato il diritto di contro-opzione per Giovanni Daffara, giovane portiere classe 2004 reduce da una stagione molto positiva con la maglia dell'Avellino in Serie B. Le prestazioni offerte dall'estremo difensore hanno convinto il club bianconero a riprendere il controllo del suo cartellino, evitando così di perdere un talento considerato tra i più promettenti nel panorama italiano.

La strategia della società piemontese, tuttavia, sembrerebbe già delineata. Daffara non dovrebbe restare a Torino nella prossima stagione, ma essere nuovamente girato in prestito per continuare il proprio percorso di crescita con continuità e responsabilità.

Una prospettiva che ha immediatamente attirato l'attenzione di numerosi club della massima serie. Cagliari, Lecce, Parma, Pisa e Udinese avrebbero infatti manifestato interesse per il portiere juventino, dando vita a una vera e propria corsa per assicurarsi un profilo giovane ma già pronto per confrontarsi con il campionato di Serie A.

Napoli-Gila, resta la distanza con la Lazio: spunta l'idea Lucca

Sul fronte Napoli continua invece a tenere banco la trattativa per Mario Gila, individuato da Giovanni Manna e Massimiliano Allegri come rinforzo prioritario per la difesa. Il centrale spagnolo resta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza azzurra, ma la richiesta della Lazio continua a rappresentare un ostacolo importante.

Claudio Lotito, infatti, valuta il giocatore circa 30 milioni di euro e non sembra disposto a fare passi indietro nonostante il contratto del difensore sia in scadenza tra un anno.

I contatti tra le società proseguono comunque in maniera costante e nelle ultime ore avrebbe preso quota anche una possibile soluzione alternativa per favorire l'intesa. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe infatti l'inserimento di Lorenzo Lucca come contropartita tecnica. L'attaccante, destinato a rientrare al Napoli dopo la parentesi poco fortunata al Nottingham Forest, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per la Lazio, alla ricerca di un nuovo centravanti titolare in vista della prossima stagione.