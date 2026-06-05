La Serie A 2026‑27 prenderà il via con un evento di grande risonanza: l'Inter, detentrice dello scudetto, affronterà in casa il neopromosso Monza. Questo primo derby lombardo della stagione è fissato per il fine settimana del 22-23 agosto, segnando l'inizio ufficiale del campionato.

Il calendario inaugurale, definito dal recente sorteggio, ha svelato tutte le sfide della prima giornata. Oltre al già citato incontro tra Inter e Monza, i tifosi potranno assistere a una serie di match avvincenti che daranno il via alla corsa scudetto e alla lotta per la salvezza.

Tra le partite in programma spiccano: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce.

Le regole del sorteggio del calendario

Il processo di sorteggio del calendario è stato condotto seguendo regole stringenti, pensate per garantire equilibrio e correttezza lungo tutto l'arco del campionato. Tra le direttive principali, è stato stabilito che non vi siano derby cittadini nelle giornate iniziali o finali della competizione, al fine di distribuire al meglio l'intensità emotiva e logistica. Inoltre, per le squadre che condividono la stessa città, è assicurata l'alternanza tra partite in casa e in trasferta.

Un'ulteriore norma prevede un intervallo minimo di otto giornate tra gli incontri di andata e ritorno per ogni singola coppia di avversarie, contribuendo a un calendario più dinamico e meno prevedibile.

Date chiave e soste della stagione

La stagione calcistica 2026‑27 si aprirà ufficialmente nel weekend del 22-23 agosto e si protrarrà fino alla sua conclusione, prevista per il fine settimana del 29-30 maggio 2027. Durante questo periodo, il campionato osserverà diverse interruzioni per permettere gli impegni delle nazionali e le festività. Sono state stabilite tre soste per le nazionali: la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda tra il 9 e il 17 novembre, e l'ultima tra il 22 e il 30 marzo.

A queste si aggiungerà una pausa per le festività natalizie, che fermerà il campionato il 26-27 dicembre. Il calendario prevede anche due turni infrasettimanali, fissati per mercoledì 28 ottobre e mercoledì 6 gennaio, che aggiungeranno ulteriore intensità alla stagione.

Struttura e equilibrio del calendario

La struttura del calendario della nuova stagione è stata attentamente pianificata per garantire un equilibrio ottimale tra gli impegni sportivi e le necessità dei club e delle nazionali. L'inizio del campionato, fissato per il 22-23 agosto, e la sua conclusione il 30 maggio 2027, incorniciano un percorso che include i due turni infrasettimanali del 28 ottobre e del 6 gennaio. Le soste strategiche per gli impegni delle nazionali e le festività sono state distribuite con cura lungo l'arco della stagione, con l'obiettivo di assicurare un programma compatibile con gli appuntamenti internazionali e di offrire ai giocatori i necessari periodi di riposo, mantenendo al contempo l'intensità e lo spettacolo del campionato.