Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato di calciomercato e partendo dall'Inter ha detto: "Molti mi stanno domandando se Curtis Jones sia un nome ancora accostabile all'Inter e lo capisco, visto che il nome dell'inglese si è un po' raffreddato. In ogni caso dico si, la società nerazzurra sta ancora lavorando per il centrocampista del Liverpool e anzi dico che ci sono stati recentemente un paio di incontri fra le due società. Certo la distanza economica resta intatta, perché Marotta ha messo sul piatto 20 milioni di euro mentre gli inglesi ne chiedono 30, tuttavia le parti stanno parlando.

Ci vorrà pazienza, perché queste operazioni che non si chiudono in un paio di giorni e siamo pur sempre ai primi giorni di giugno. Resta però la volontà del calciatore di andare all'Inter come quella dell'Inter di prendere Curtis Jones e metterlo in rosa al posto di Frattesi, che è in uscita dalla Pinetina".

Fabrizio Romano conferma: 'Si, Gila è un obiettivo per il Napoli'

Romano ha poi parlato di Mario Gila, stopper in uscita dalla Lazio: "Posso confermare che per il Napoli è un obiettivo importante: la dirigenza partenopea, corroborata da Allegri, vede nello spagnolo un rinforzo ideale. Questo perché parliamo di un calciatore con un solo anno di contratto, che conosce bene la Serie A e che è stato uno dei migliori difensori del campionato.

Inoltre posso aggiungere che lo stesso Gila è tentato dal progetto Napoli e che lo sposerebbe volentieri, anche se sa che quello azzurro non è l'unico club sulle sue tracce. In tutto questo c'é da considerare ovviamente la Lazio: perché i biancocelesti stanno già cedendo Romagnoli in Arabia e vorrebbero trattenere Gila nella Capitale a costo di perderlo poi a parametro 0".

Juventus, Romano: 'I bianconeri non si sono mossi per Icardi'

Parlando della Juventus infine, Romano ha detto: "I bianconeri stanno esplorando diverse piste per l'attacco e nelle scorse ore è tornato di moda il nome di Mauro Icardi. A me, oggi però non risulta un discorso in piedi fra le parti. Non mi risulta che i bianconeri stiano trattando l'argentino ne che abbiano fatto alcun tipo di offerta, al netto del fatto che effettivamente il calciatore vorrebbe tornare in Serie A. Quindi Icardi aprirebbe al suo rientro in Serie A ma la Juventus non si è mossa per lui".