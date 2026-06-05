La Fiorentina ha ufficializzato la separazione da Paolo Vanoli, che conclude così la sua esperienza alla guida tecnica della squadra viola. Il club ha espresso profonda gratitudine all'allenatore e al suo staff per il lavoro svolto, culminato con il raggiungimento della salvezza in Serie A. Vanoli aveva assunto l'incarico in un momento di grande difficoltà, a novembre, quando la squadra occupava l'ultimo posto in classifica con appena quattro punti. La società e il presidente Joseph Commisso hanno voluto rimarcare la "grande cultura del lavoro" e il "forte senso di appartenenza" dimostrati dal tecnico e dal suo staff, il cui contributo è stato fondamentale per assicurare la permanenza nella massima serie con un notevole anticipo sulla fine del campionato.

Il futuro della panchina viola: l'arrivo di Fabio Grosso

Con la conclusione del rapporto con Vanoli, l'attenzione della Fiorentina si sposta ora sull'annuncio del nuovo allenatore. Tutti gli elementi convergono verso il nome di Fabio Grosso, un tecnico che si è affermato negli ultimi anni per le sue capacità e la sua visione di gioco, tanto da essere annoverato tra i giovani allenatori più stimati nel panorama calcistico italiano. Il club è pronto a inaugurare un nuovo ciclo, affidando la squadra a una guida tecnica fresca per la prossima stagione.

L'arrivo di Grosso è accolto con entusiasmo nell'ambiente viola, che lo considera la figura ideale per dare continuità al percorso di crescita della squadra.

Questa scelta rappresenta una nuova scommessa per la società, determinata a consolidare la propria posizione in Serie A e a puntare a risultati sempre migliori rispetto a quelli della stagione appena trascorsa.

Reazioni e prospettive di mercato

Le analisi di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, hanno definito la separazione da Vanoli "abbastanza sorprendente", in considerazione del suo ruolo cruciale nel garantire la salvezza della Fiorentina. Ciononostante, l'approdo di Grosso è visto con favore dai tifosi, che lo percepiscono come una scelta condivisa dalla dirigenza e in linea con le ambizioni del club. Grosso, reduce da un'esperienza significativa con il Sassuolo, aveva suscitato interesse anche da parte di altre importanti società come Bologna e Napoli.

In vista della prossima stagione, il mercato della Fiorentina sarà attentamente calibrato sulle esigenze del nuovo tecnico. Zazzaroni ha evidenziato come la rosa possa subire un ampio ritocco, con Paratici incaricato di gestire le operazioni in entrata e in uscita. Tra i nomi più discussi figurano quello di Kean, per il quale si attende un'offerta congrua, e Nicolò Fagioli, giocatore che ha attirato l'attenzione del Tottenham, sebbene al momento non vi siano trattative concrete. Il club viola si appresta dunque a una fase di profondo rinnovamento, con l'obiettivo di soddisfare le richieste tecniche di Grosso e di mantenere la squadra competitiva in Serie A.