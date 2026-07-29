Giornata ricchissima di novità in Serie C, con le ufficializzazioni dei tre gironi. Ma ci sono anche ufficialità del calciomercato, con trattative ormai definite e piste di mercato che continuano a scaldarsi. A prendersi la scena è il Lumezzane, che ha ufficializzato l'arrivo del portiere Lorenzo Andrenacci. L'estremo difensore classe 1995, reduce dall'esperienza in Serie B con il Mantova, ha firmato un contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2028, portando esperienza e affidabilità tra i pali.

In uscita dall'Atalanta U23, invece, c'è Dominic Vavassori.

L'attaccante classe 2005 è ormai a un passo dal Palermo: la trattativa è stata definita sulla base di un prestito oneroso senza diritto di riscatto.

Catania, nuovo arrivo?

Il Catania è vicino a chiudere un altro innesto in prospettiva. È infatti fatta per l'arrivo del centrocampista classe 2007 Catello Amendola, proveniente dal Sassuolo Primavera, mentre il Latina lavora al ritorno di Antonio Cioffi. L'esterno offensivo, di proprietà del Napoli, ha già vestito la maglia nerazzurra nella passata stagione, collezionando 17 presenze e 2 assist.

Situazione da monitorare in casa Ravenna, dove il futuro di Manuel Fischnaller resta in bilico. L'attaccante non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo dal club romagnolo e, nel frattempo, ha sul tavolo un'offerta concreta della Sambenedettese.

Tra le ufficialità spicca anche quella della Folgore Caratese, che ha accolto l'attaccante lettone Kristians Mezsargs, classe 2006, in arrivo dal Como. Con il settore giovanile lariano ha totalizzato complessivamente 103 presenze, 50 reti e 9 assist tra Under 17 e Primavera. Anche il Pineto ha definito un'operazione in entrata, assicurandosi a titolo definitivo il centrocampista danese Ank Asmussen, classe 2005, dall'Empoli con un contratto biennale.

Il Crotone, invece, guarda in casa Audace Cerignola per rinforzare il centrocampo. Nel mirino c'è Zak Ruggiero, classe 2001, reduce da una stagione da 28 presenze e 3 gol con i gialloblù.

Restando in tema di trattative, la Pro Vercelli segue con attenzione il difensore Andrea Moretti, classe 2002, attualmente svincolato dopo le esperienze tra Triestina e Cosenza.

Anche il Lecco è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato e ha messo nel mirino Matteo Arena, difensore classe 1999 reduce dalle esperienze con Arezzo e Salernitana. L'Audace Cerignola, dal canto suo, ha manifestato interesse per Francesco Sena, terzino sinistro classe 2004 di proprietà del Benevento, mentre la Juventus Next Gen ha definito il rinnovo di Antonio Stefano Merola: l'ala sinistra ha prolungato il proprio contratto con i bianconeri, che era in scadenza nel 2027.

Infine, arriva anche l'ufficialità dell'Alcione Milano, che si assicura il terzino destro Niccolò Trapani, calciatore di proprietà della Fiorentina, confermando la volontà del club milanese di investire su giovani di prospettiva.

Situazione Foggia: pronti tanti innesti

Dopo la riammissione in Serie C, il mercato del Foggia è pronto a decollare. La società rossonera ha già definito gran parte delle operazioni nelle scorse settimane e, tra oggi e domani, sono attese tante ufficializzazioni che consentiranno a Gaetano Auteri di lavorare in ritiro con un organico finalmente più completo. L'obiettivo del club è recuperare il tempo perso a causa dell'incertezza legata all'iscrizione, consegnando all'allenatore una rosa competitiva nel più breve tempo possibile. Tra i nomi più caldi figurano anche quelli di Mamadou Coulibaly e Francesco Sena, mentre la dirigenza continua a muoversi per completare tutti i reparti in vista dell'inizio della stagione.