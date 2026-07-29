La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C Sky Wifi 2026-27. L'attesa tra i tifosi è tanta e ora i gironi sono ufficiali. La decisione è stata assunta dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 luglio 2026, che ha definito la suddivisione delle 60 squadre partecipanti.

La composizione dei gironi conferma, come da tradizione, una suddivisione principalmente geografica, ma non mancano spunti destinati ad alimentare l'interesse fin dalle prime giornate. Il Girone A presenta un mix di società storiche e realtà emergenti del Nord Italia, con la presenza della Juventus Next Gen pronta a recitare un ruolo da protagonista.

Nel Girone B spiccano piazze importanti come Perugia, Reggiana, Spezia, Livorno e Pescara, in quello che si preannuncia come il raggruppamento più equilibrato e competitivo dell'intera categoria. Il Girone C, invece, si conferma il girone del grande calcio del Sud: Bari, Catania, Salernitana, Foggia, Cosenza, Crotone e Cerignola rappresentano piazze dal passato prestigioso e con tifoserie calorose, alle quali si aggiungono realtà ambiziose come Casarano, Barletta e Monopoli.

Non mancheranno derby regionali e sfide ad alta tensione che promettono stadi gremiti e grande spettacolo. Anche la presenza delle seconde squadre continua a caratterizzare il campionato, con Juventus Next Gen, Atalanta U23 e Inter U23 inserite rispettivamente nei tre diversi gironi.

Adesso l'attesa è tutta per la pubblicazione del calendario, che definirà il cammino delle sessanta protagoniste verso una stagione che si preannuncia ricca di equilibrio, rivalità e obiettivi importanti.

I gironi ufficiali della Serie C 2026-27

Di seguito la composizione completa dei tre raggruppamenti.

AlbinoLeffe

Alcione Milano

Arzignano Valchiampo

Carpi

Cittadella

Desenzano

Dolomiti Bellunesi

Folgore Caratese

Giana Erminio

Juventus Next Gen

Lecco

Lumezzane

Novara

Ospitaletto Franciacorta

Pergolettese

Pro Vercelli

Renate

Trento

Treviso

Union Brescia

Serie C- girone B

Atalanta U23

Campobasso

Forlì

Grosseto

Gubbio

Guidonia Montecelio

Latina

Livorno

Ostiamare

Perugia

Pescara

Pianese

Pineto

Ravenna

Reggiana

Sambenedettese

Spezia

Torres

Vado

Vis Pesaro

Girone C ufficiale