Un anello personalizzato per celebrare la conquista della Coppa del mondo. È la novità introdotta dalla Fifa per l'edizione 2026 del torneo: la nazionale che vincerà la finale tra Argentina e Spagna riceverà il "championship ring", un nuovo simbolo di trionfo che si aggiunge alla coppa e alla medaglia d'oro.

L'iniziativa prende ispirazione da una consolidata tradizione sportiva statunitense, dove gli anelli celebrativi vengono consegnati ai vincitori delle principali competizioni.

Il design dell'anello

Secondo quanto comunicato dalla Fifa, un lato dell'anello raffigurerà il trofeo della Coppa del mondo, mentre l'altro sarà personalizzato per rappresentare l'identità della squadra vincitrice.

Saranno prodotti complessivamente 2.026 anelli: 30 saranno riservati ai campioni del mondo, mentre i restanti 1.996 saranno disponibili per i tifosi di tutto il mondo.

La consegna ai vincitori

Subito dopo la finale, il capitano e l'allenatore della nazionale vincitrice riceveranno degli anelli provvisori per commemorare il successo.

Successivamente, ciascuno dei 30 anelli destinati ai giocatori e allo staff della squadra campione sarà personalizzato prima della consegna definitiva.