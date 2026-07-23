Le strategie di mercato delle grandi del calcio italiano continuano a evolversi tra nuove opportunità e trattative che rischiano di complicarsi per motivi economici. La Juventus sarebbe alle prese con la ricerca del nuovo portiere titolare e, nelle ultime ore, avrebbe ricevuto una proposta direttamente da Napoli. L'Inter, invece, avrebbe definito il budget massimo da destinare al nuovo esterno destro, mentre la Roma continua a rivedere i propri piani per l'attacco dopo una lunga serie di obiettivi sfumati.

Milinkovic-Savic proposto alla Juventus: è l'alternativa a Martinez e Vicario

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, alcuni intermediari avrebbero proposto Vanja Milinkovic-Savic alla Juventus. Il portiere serbo, dato in uscita dal Napoli, rappresenterebbe una soluzione concreta per i bianconeri, ancora alla ricerca di un numero uno affidabile per la prossima stagione.

L'interesse nascerebbe anche dalle difficoltà incontrate dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali nel tentativo di arrivare a profili di primissima fascia come Emiliano Martínez dell'Aston Villa e Guglielmo Vicario del Tottenham. Entrambe le operazioni, infatti, continuerebbero a presentare costi molto elevati e margini di trattativa piuttosto ridotti.

In questo contesto Milinkovic-Savic potrebbe diventare un'opzione particolarmente interessante. Qualora la Juventus decidesse di approfondire i contatti, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sarebbe disposto ad aprire alla cessione del portiere serbo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, valutazione decisamente più accessibile rispetto a quella richiesta per gli altri obiettivi seguiti dalla dirigenza bianconera.

Inter, budget definito per la fascia destra. Roma, Schjelderup costa troppo

Anche l'Inter continua a lavorare per individuare il sostituto ideale sulla corsia destra, ma avrebbe stabilito un limite preciso oltre il quale non intende spingersi. Secondo quanto filtra dall'ambiente nerazzurro, la società avrebbe fissato in 25 milioni di euro il tetto massimo per l'acquisto del nuovo terzino.

Si tratta della stessa cifra che il club avrebbe investito per Anan Khalaili, operazione poi sfumata a causa dei problemi emersi durante le visite mediche aggiuntive richieste dal CONI. Un budget che, però, appare insufficiente per arrivare a giocatori come Wesley della Roma o Djed Spence del Tottenham, entrambi valutati sensibilmente di più dai rispettivi club. Per questo motivo la dirigenza interista potrebbe essere costretta a orientarsi su profili alternativi nelle prossime settimane.

Situazione complicata anche in casa Roma. Dopo i numerosi colpi sfumati in attacco, il direttore sportivo Tony D'Amico starebbe riorganizzando la lista degli esterni offensivi da seguire e tra i nomi valutati figurerebbe anche Andreas Schjelderup del Benfica.

L'operazione, tuttavia, si preannuncia estremamente difficile. Il club portoghese avrebbe infatti fissato una richiesta di circa 80 milioni di euro per il talento norvegese, una valutazione molto vicina alla clausola rescissoria da 100 milioni presente nel suo contratto. Se queste cifre dovessero essere confermate, la Roma sarebbe inevitabilmente costretta ad abbandonare la pista e a concentrare le proprie risorse su obiettivi economicamente più sostenibili.