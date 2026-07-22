Le strategie di mercato delle big di Serie A continuano a evolversi con il passare dei giorni e, tra piste che si complicano e nuovi obiettivi, Inter e Juventus sono al lavoro per rinforzare due reparti chiave. I nerazzurri avrebbero individuato un nuovo profilo per la corsia di destra, Wesley della Roma, mentre i bianconeri proseguono la ricerca del portiere titolare dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa per Emiliano Martinez.

Inter, Wesley entra nella lista: la Roma chiede 60 milioni

Secondo quanto rivelato su YouTube dall'opinionista Fabio Bergomi, l'Inter avrebbe inserito Wesley tra i candidati per rinforzare la fascia destra in questa sessione estiva di mercato.

Il laterale brasiliano, attualmente in forza alla Roma, è reduce da una stagione di alto profilo, culminata con il terzo posto conquistato dalla formazione guidata da Gian Piero Gasperini, risultato al quale il classe 2003 avrebbe contribuito in maniera significativa.

Proprio per il valore mostrato sul campo, la Roma non sarebbe intenzionata a privarsi del giocatore a cuor leggero. Stando alle indiscrezioni riportate da Bergomi, la società giallorossa prenderebbe in considerazione soltanto offerte pari o superiori ai 60 milioni di euro, una richiesta che rende l'eventuale trattativa particolarmente complessa. Wesley, inoltre, era stato seguito con attenzione anche dal Chelsea nelle scorse settimane, prima che il club inglese decidesse di virare su Palestra dopo non essere riuscito ad affondare il colpo per il brasiliano.

Juventus, Martinez resta lontano: Atubolu diventa un'alternativa concreta

Sul fronte Juventus continua invece la ricerca del portiere destinato a raccogliere l'eredità tra i pali nella prossima stagione. Il sogno resta Emiliano Martinez, ma l'Aston Villa continua a fare muro e non sembra disposto a trattare il campione del mondo argentino a condizioni ritenute favorevoli dalla dirigenza bianconera.

Per questo motivo Giovanni Carnevali starebbe valutando profili alternativi e nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Noah Atubolu. Il portiere tedesco, classe 2002, è uno dei giovani estremi difensori più interessanti del panorama europeo e si è messo in evidenza con la maglia del Friburgo grazie a prestazioni di grande affidabilità e personalità.

La sua giovane età, unita agli ampi margini di crescita, lo rende un profilo particolarmente intrigante per il progetto juventino. L'operazione, però, non si preannuncia semplice: il club tedesco valuta infatti Atubolu intorno ai 20 milioni di euro, una cifra importante per un portiere ancora in piena fase di sviluppo ma considerato tra i talenti più promettenti del suo ruolo.