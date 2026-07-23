Il regista Nanni Moretti torna in concorso alla 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il suo nuovo film, Succederà questa notte. L'opera segna un atteso ritorno nella selezione ufficiale dopo quasi quarant'anni. Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha descritto la pellicola come "inaspettata, sorprendente, priva di una dimensione politica esplicita", definendola "un film intimo, d’amore, un melodramma sentimentale".

Produzione, ispirazione e cast

La direzione di Succederà questa notte è affidata allo stesso Nanni Moretti, che ha curato la sceneggiatura insieme a Federica Pontremoli e Valia Santella.

Il film trae ispirazione dal libro Legami di Eshkol Nevo, edito da Gramma Feltrinelli, rinnovando una collaborazione già vista in Tre Piani (2021). Il cast principale include Louis Garrel e Jasmine Trinca, affiancati da Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Akerman, Elena Lietti, Andrea Lattanzi e Antonio De Matteo.

Il percorso di Moretti a Venezia: storia e attesa

Il legame di Nanni Moretti con la Mostra del Cinema di Venezia è di lunga data. La sua prima partecipazione risale al 1981 con Sogni d'oro, film che gli valse il Premio speciale della giuria. Nel 1989 presentò Palombella Rossa, proiettato fuori concorso. Ora, quasi quattro decenni dopo, il regista torna in gara nella selezione ufficiale.

L'attesa per Succederà questa notte è stata alimentata dalla pubblicazione di una prima breve clip ufficiale, diffusa con l'annuncio del programma del festival. Il film, distribuito da 01Distribution, arriverà nelle sale il 3 dicembre 2026, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire questo "film d'amore" firmato Moretti.