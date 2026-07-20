L'attaccante della Juventus, Jeff Ekhator, dovrà osservare un periodo di stop di circa tre settimane a causa di una lesione muscolare. Gli esami strumentali, effettuati al J Medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il club bianconero ha comunicato l'avvio dell'iter riabilitativo per il giovane calciatore, volto alla ripresa dell'attività agonistica.

Il promettente attaccante, classe 2006, ha subito l'infortunio durante una partita amichevole in Svizzera contro il Basilea, conclusasi con un pareggio.

Dopo aver avvertito il problema muscolare, Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici che hanno confermato la diagnosi e stabilito i tempi di recupero, stimati appunto in tre settimane. Il giocatore era arrivato a Torino dal Genoa il primo luglio a titolo definitivo.

Il programma di recupero e le prospettive

La società bianconera ha reso noto che Ekhator ha già iniziato il suo percorso riabilitativo, con l'obiettivo di tornare a disposizione dello staff tecnico nel più breve tempo possibile. Il club sta seguendo con attenzione l'evoluzione delle condizioni dell'attaccante, il quale dovrà osservare riposo e terapie specifiche per favorire la guarigione della lesione muscolare.

Il recupero di Ekhator sarà monitorato quotidianamente, con la speranza di poterlo reintegrare gradualmente negli allenamenti di gruppo una volta completata la fase di riabilitazione.

La Juventus ripone grande fiducia in questo giovane talento, che rappresenta un investimento importante per il futuro della squadra.

Contesto dell'infortunio e l'impatto

L'infortunio di Jeff Ekhator si è verificato durante l'amichevole pareggiata contro il Basilea, un test cruciale per valutare la preparazione della squadra in vista della nuova stagione. L'attaccante, non appena ha avvertito il fastidio muscolare, è stato sostituito e sottoposto a controlli medici approfonditi. La diagnosi ha confermato una lesione di basso grado, una condizione che, pur richiedendo la dovuta attenzione, permette di prevedere un recupero completo entro i tempi indicati.

La Juventus dovrà quindi fare a meno di Ekhator per le prossime settimane, ma il club mantiene una posizione fiduciosa sulla possibilità di rivederlo presto in campo, pronto a dare il proprio contributo alla squadra.