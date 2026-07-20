L'attaccante della Juventus, Jeff Ekhator, si è recato al J Medical per sottoporsi a specifici accertamenti. La visita si è resa necessaria dopo che il giocatore ha accusato un fastidio muscolare durante la sua gara d’esordio con la maglia bianconera. L'episodio si è verificato nell'amichevole disputata contro il Basilea, dove Ekhator si è fermato dopo meno di mezz’ora di gioco, lasciando il campo per precauzione.

La decisione di affidarsi a esami strumentali è stata presa dalla società per valutare con la massima precisione l’entità del problema fisico.

Il giovane attaccante, arrivato in estate e molto atteso per la sua prima uscita ufficiale, ha visto il suo debutto condizionato da questo imprevisto muscolare, che ha destato una certa preoccupazione nell'ambiente bianconero.

Le dichiarazioni dell'allenatore sulla condizione di Ekhator

Al termine dell'incontro amichevole, il tecnico Luciano Spalletti ha fornito un primo commento sulle condizioni del suo giocatore. Spalletti ha dichiarato: “Ha sentito un dolorino dietro, speriamo non sia fatto male”. Le parole dell'allenatore riflettono una chiara cautela e la speranza che l'infortunio non si riveli di grave entità, in attesa dei risultati definitivi degli esami medici a cui Ekhator si è sottoposto.

La gestione degli infortuni nella preparazione estiva

La fase di preparazione estiva rappresenta un momento cruciale per gli atleti e per gli staff medici delle squadre di Serie A. In questo periodo, l'attenzione è massima nel monitorare la condizione fisica dei giocatori, soprattutto in occasione delle prime uscite stagionali e delle amichevoli. Gli esami strumentali, come quelli effettuati su Ekhator, assumono un'importanza fondamentale. Essi permettono di prevenire potenziali complicazioni e di pianificare in modo ottimale i percorsi di recupero per gli atleti infortunati, garantendo una gestione più efficace e tempestiva.

In attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dell'attaccante, la Juventus mantiene un atteggiamento di apprensione, ma al contempo nutre la fiducia che possa trattarsi unicamente di un lieve affaticamento muscolare. Situazioni simili, infatti, non sono infrequenti nei primi impegni agonistici dopo la ripresa degli allenamenti, quando il corpo deve riabituarsi ai ritmi intensi del calcio professionistico.