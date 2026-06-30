In chiave calciomercato, la Juventus starebbe lavorando su due fronti per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Da una parte Jeff Ekhator, talento del Genoa considerato uno dei prospetti italiani più interessanti del momento; dall’altra Randal Kolo Muani, obiettivo prioritario per Luciano Spalletti. Per il giovane rossoblù l’intesa tra i club sembrerebbe vicina, mentre per il francese resterebbe da trovare l’accordo definitivo con il PSG sulla formula economica dell’operazione. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per entrambe le trattative.

Mercato Juve: Puczka possibile contropartita per Ekhator

L’operazione di mercato Ekhator starebbe entrando nel vivo. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Juventus e Genoa avrebbero intensificato i contatti per trovare una quadra attorno a una valutazione vicina ai 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Sul tavolo potrebbe finire anche David Puczka, esterno mancino reduce da una stagione positiva con la Juve Next Gen. Se da una parte il suo profilo verrebbe considerato interessante dal club ligure nell’ambito di una trattativa più ampia con formula da definire, dall’altra, la Juventus vedrebbe in Ekhator un investimento strategico dal punto di vista tecnico e sotto l’aspetto della sostenibilità economica.

L’obiettivo sarebbe quello di anticipare la concorrenza di Bologna e Betis Siviglia, club accostati al giovane attaccante nelle ultime settimane.

Juventus: perché piace tanto Ekhator

La crescita mostrata nell’ultima stagione tra le file del Genoa da Ekhator avrebbe convinto diversi osservatori. Classe 2006, fisico importante, buona tecnica di base e duttilità tattica, sono infatti le principali caratteristiche che si sposerebbero con il progetto di rinnovamento della Juventus.

Il centravanti potrebbe rappresentare inoltre una valida alternativa nelle rotazioni offensive. Negli schemi di gioco di Luciano Spalletti, Ekhator potrebbe agire sia come punta centrale, oppure nel ruolo di esterno sinistro, sfruttando velocità e capacità di creare spazi.

Bravo nel portare pressing alle difese avversarie, Ekhator piace anche per l’ottimo dinamismo e la bravura nel cercare la profondità.

Non solo Ekhator, si avvicina Kolo Muani

Parallelamente, la Juventus starebbe lavorando per riportare a Torino Kolo Muani. I dialoghi con il PSG sarebbero proseguiti anche negli ultimi giorni e la volontà del giocatore di vestire nuovamente il bianconero rappresenterebbe un elemento favorevole.

Se l’intesa con l’attaccante francese sarebbe stata già impostata, mancherebbe ancora da perfezionare qualche tassello tra Juventus e PSG. L’idea del prestito condizionato accomuna entrambe le società, però la valutazione da 40 milioni di euro che i francesi fanno del cartellino del giocatore appare eccessiva per Carnevali che invece sarebbe propenso a chiudere per un cifra vicina ai 30 milioni di euro. Questo visto anche il rendimento altalenante fornito nelle ultime due stagioni da Kolo Muani.