Stando alle ultime di calciomercato, in casa Juventus il neo dirigente bianconero Frederic Massara starebbe spingendo per Mateo Pellegrino, attaccante del Parma dato in uscita per 20 milioni di euro. Sul fronte milanese, invece, Milan e Inter potrebbero ritrovarsi una volta di più su un obiettivo comune, dando vita a un nuovo derby anche lontano dal campo.

Massara insiste per Pellegrino: sarebbe la riserva di Kolo Muani

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto ai microfoni di Juventibus, il nuovo dirigente della Juventus Frederic Massara starebbe spingendo con decisione per Mateo Pellegrino.

Il centravanti argentino del Parma rappresenterebbe uno dei profili maggiormente apprezzati dall'ex direttore sportivo della Roma, che lo considera l'uomo ideale per completare il reparto offensivo bianconero.

L'idea della Juventus sarebbe quella di affidare a Pellegrino il ruolo di alternativa al centravanti destinato a guidare l'attacco nella prossima stagione, individuato sempre in Randal Kolo Muani. Il classe 2001 garantirebbe caratteristiche diverse rispetto al francese e offrirebbe a Luciano Spalletti un'opzione affidabile a gara in corso o nelle rotazioni stagionali. L'operazione, tuttavia, richiederà un investimento importante: il Parma prenderebbe in considerazione una cessione soltanto di fronte a un'offerta pari o superiore ai 20 milioni di euro, cifra che la Juventus dovrà valutare attentamente prima di affondare il colpo.

Derby di mercato per Ryerson: Milan e Inter sfidano anche United e Barça

Anche il mercato delle fasce potrebbe presto regalare un confronto diretto tra Milan e Inter. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, entrambe le società lombarde avrebbero inserito Julian Ryerson nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione.

Il terzino norvegese del Borussia Dortmund, classe 1997, piace per la sua duttilità tattica, la capacità di giocare su entrambe le corsie e l'esperienza maturata ai massimi livelli europei. Le prestazioni offerte con la nazionale norvegese durante il Mondiale avrebbero ulteriormente accresciuto il suo valore di mercato, facendo lievitare la valutazione da circa 25 a 35 milioni di euro.

A complicare ulteriormente i piani delle due milanesi ci sarebbe anche la concorrenza di Manchester United e Barcellona, entrambe interessate al giocatore. Un intreccio che potrebbe trasformare Ryerson in uno dei nomi più caldi delle prossime settimane di mercato.