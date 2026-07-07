L'arrivo di Frederic Massara alla Juventus potrebbe avere effetti immediati anche sulle strategie di mercato del club bianconero. Il dirigente, reduce dall'esperienza alla Roma, sarebbe già al lavoro al fianco dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali e potrebbe riproporre alcuni profili seguiti negli ultimi mesi nella Capitale. Intanto il Milan continua a coltivare il sogno Virgil van Dijk, mentre l'Inter avrebbe effettuato un primo tentativo per Cristian Romero, ricevendo però una risposta negativa dal Tottenham.

Massara cambia i piani della Juventus: spunta Alajbegovic

Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta ai microfoni di Tele Radio Stereo, il recente ingresso di Frederic Massara nell'organigramma della Juventus avrebbe l'obiettivo di rafforzare il lavoro sul mercato, offrendo supporto all'amministratore delegato Giovanni Carnevali in una sessione che si preannuncia particolarmente delicata. Con l'ex dirigente della Roma a Torino potrebbero così tornare d'attualità alcuni nomi già seguiti durante la sua esperienza in giallorosso. Tra questi figura Kerim Alajbegovic, esterno offensivo bosniaco considerato uno dei talenti emergenti del panorama europeo. Il classe 2007, attualmente al Bayer Leverkusen, rappresenta da tempo un pallino di Massara, ma arrivare al suo cartellino non sarà semplice.

Il club tedesco lo valuterebbe infatti almeno 30 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero anche altre società di primo piano, tra cui il Milan.

Milan, Van Dijk resta un sogno. L'Inter si scontra con il muro Tottenham per Romero

Proprio il Milan starebbe continuando a lavorare sotto traccia per Virgil van Dijk. Il nome del capitano del Liverpool era già emerso nelle scorse settimane e continua a essere considerato un obiettivo di grande prestigio per rinforzare la difesa. L'ostacolo principale resta rappresentato dai costi complessivi dell'operazione, tra cartellino e ingaggio, giudicati molto elevati. Per questo motivo, secondo quanto filtra, i rossoneri sarebbero disposti anche ad attendere la naturale scadenza del contratto del difensore olandese nel 2027 pur di provare ad affondare il colpo a condizioni più favorevoli.

Anche l'Inter avrebbe mosso passi concreti per rinforzare il reparto arretrato. I nerazzurri avrebbero infatti effettuato un sondaggio per Cristian Romero, pilastro della difesa del Tottenham e della nazionale argentina. Secondo le indiscrezioni, Giuseppe Marotta sarebbe arrivato a mettere virtualmente sul tavolo un'offerta da 35 milioni di euro, giudicata però insufficiente dagli Spurs. Il club inglese valuterebbe infatti il centrale quasi il doppio della proposta interista, rendendo al momento la trattativa decisamente in salita.