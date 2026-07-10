La Lazio inaugura la stagione 2026/27 con il ritiro precampionato a Formello, dal 13 luglio. Domani sarà una giornata significativa per il club: Gennaro Gattuso verrà presentato in conferenza stampa, rilasciando le sue prime dichiarazioni da allenatore della Lazio. Contestualmente, sarà ufficializzata la lista dei calciatori convocati per il ritiro estivo. La preparazione è già iniziata con le visite mediche e i test atletici, svolti tra giovedì 9 e sabato 11 luglio.

Il ritiro vero e proprio si articolerà in due fasi, entrambe ospitate nel centro sportivo di Formello.

La prima si terrà da lunedì 13 a domenica 26 luglio, con allenamenti in doppia seduta secondo il programma predisposto da mister Gattuso. La seconda fase è invece fissata da mercoledì 29 luglio a domenica 9 agosto. Durante quest'ultimo periodo, in alcune giornate, il centro sportivo aprirà le sue porte ai tifosi, offrendo l'opportunità di seguire la preparazione della squadra.

Il calendario delle amichevoli estive

Durante la fase di preparazione, la Lazio disputerà sei partite amichevoli. Il primo impegno è lunedì 20 luglio alle ore 18 contro la Primavera. Domenica 26 luglio, sempre alle 18, è in programma la sfida con la Flaminia Civita Castellana. Ad agosto, l'1 alle 11, la squadra affronterà l'Avellino, seguita il 2 agosto dalla trasferta contro l'Ascoli alle 20.45.

Le ultime due gare vedranno la Lazio impegnata il 5 agosto alle 18 contro l'Ostiamare e, per chiudere il ciclo, il 9 agosto contro il Frosinone, in un match che si giocherà allo stadio 'Stirpe'.

Verso la stagione 2026/27: impegni e obiettivi

Il centro sportivo di Formello sarà il fulcro della preparazione estiva, un periodo cruciale per la costruzione della squadra e l'assimilazione delle direttive tecniche di Gennaro Gattuso. La preparazione culminerà con il primo impegno ufficiale della stagione 2026/27: la Lazio affronterà il Mantova in Coppa Italia il 16 agosto. Questo ritiro è essenziale per affinare condizione atletica, cementare lo spirito di gruppo e definire gli schemi tattici sotto la guida del nuovo tecnico.