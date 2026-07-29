Dopo aver definito l'arrivo di Kolo Muani e aver accelerato per il giovane talento Kerim Alajbegovic, il club bianconero sarebbe pronto a intervenire anche tra i pali. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su X dallo speaker ed esperto di mercato Edoardo Mecca, la dirigenza juventina avrebbe infatti messo nel mirino Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma. Parallelamente, l'Inter osserva la situazione relativa a un possibile colpo dal Bologna, mentre la Roma avrebbe avviato i primi contatti con il Betis di Siviglia per Abde Ezzalzouli.

Juventus, pressing per Suzuki: il giapponese piace anche al PSG

La Juventus continua a muoversi con grande decisione sul mercato e, dopo aver sistemato il reparto offensivo con Kolo Muani e quello dei giovani con l'accelerazione per Alajbegovic, starebbe valutando un investimento importante anche per la porta. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Zion Suzuki, estremo difensore classe 2002 del Parma, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale.

Secondo quanto riferito da Edoardo Mecca, i bianconeri sarebbero pronti a stringere per il portiere giapponese, anche se l'operazione non si preannuncia semplice. La valutazione del Parma si aggirerebbe infatti intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante, mentre sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Paris Saint-Germain.

La Juventus, però, potrebbe avere un vantaggio decisivo nella trattativa: la possibilità di garantire a Suzuki un ruolo da titolare, elemento che invece il club francese difficilmente potrebbe assicurare nell'immediato.

Inter, possibile apertura da Bologna. Roma in corsa per Abde ma manca l'accordo col Betis

In casa Inter, invece, resta da monitorare la situazione legata a un possibile rinforzo proveniente dal Bologna. Secondo quanto raccontato dal giornalista Alfio Musmarra sul proprio canale YouTube, un calciatore rossoblù di origini italiane avrebbe manifestato il desiderio di vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Il nome non è stato svelato, ma nella rosa del Bologna figurano tre profili con queste caratteristiche: Federico Bernardeschi, Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi.

Tra i tre, Bernardeschi sarebbe il profilo più semplice da raggiungere considerando età, esperienza e costi dell'operazione. Orsolini rappresenterebbe invece il colpo più suggestivo, vista la qualità mostrata negli ultimi anni e una situazione contrattuale che potrebbe favorire eventuali trattative, considerando la scadenza fissata nel 2027. Più complicata appare invece la pista Cambiaghi, blindato dal Bologna fino al 2029.

Nel frattempo secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista sportivo Matteo Moretto, ci sarebbe ancora distanza fra Roma e Betis di Siviglia per Abde Ezzalzouli: la società spagnola infatti valuterebbe l'esterno marocchino ancora 45 milioni di euro mentre i giallorossi non avrebbero intenzione di superare quota 35.