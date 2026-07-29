La Lega Serie B ha espresso ufficialmente i propri auguri di buon lavoro a Roberto Mancini e Claudio Ranieri, recentemente nominati rispettivamente commissario tecnico e direttore tecnico del Club Italia. Il messaggio, diffuso dal presidente Paolo Bedin a nome della Lega nazionale professionisti Serie B e delle società associate, sottolinea l’importanza di questa nuova fase per la Nazionale italiana e per l’intero movimento calcistico del Paese.

La nomina di Mancini e Ranieri segna l’inizio di una nuova pagina per la nazionale e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

"Si apre una nuova pagina per la nazionale, la Figc e per l’intero movimento calcistico italiano, da cui necessitiamo di ripartire con rinnovata progettualità", si legge nella nota della Lega B. Viene inoltre ribadita la necessità di una stretta collaborazione tra tutte le componenti federali, leghe e società: "Per raggiungere i traguardi auspicati, è fondamentale che tutte le componenti federali, leghe e società operino in totale sinergia, condividendo un piano di rilancio e remando uniti nella medesima direzione".

Il ruolo della Serie B nello sviluppo dei talenti

La Lega Serie B si conferma come un pilastro fondamentale per lo sviluppo dei talenti nazionali. Il comunicato ribadisce la massima disponibilità a collaborare con la nuova gestione tecnica della nazionale: "La Lega B, da sempre fulcro dello sviluppo dei talenti nazionali, conferma la massima disponibilità a collaborare in questo cammino comune, auspicando che la condivisione degli obiettivi riporti il nostro calcio ai livelli che gli compete".

La scelta di Mancini e Ranieri giunge in un momento cruciale per il calcio italiano, che richiede un profondo rilancio e una visione condivisa tra tutte le sue componenti. La Serie B, in questo contesto, si propone come interlocutore privilegiato per la crescita dei giovani e per la costruzione di un progetto tecnico a lungo termine.

Reazioni e contesto: il dibattito tra le leghe

La nomina di Roberto Mancini e Claudio Ranieri ha generato reazioni contrastanti, in particolare tra i vertici della Serie A. Alcuni presidenti di club hanno espresso sorpresa e delusione per il metodo adottato nella scelta, evidenziando una percepita mancanza di coinvolgimento delle società nel processo decisionale. Nonostante queste perplessità iniziali, la Lega Serie A ha successivamente diffuso una nota in cui ha augurato buon lavoro ai nuovi responsabili tecnici della nazionale, invitando a guardare avanti con unità e spirito di collaborazione.

Il dibattito interno alle leghe sottolinea la complessità del momento attuale per il calcio italiano, chiamato a ritrovare coesione e a rafforzare il proprio ruolo a livello internazionale. La collaborazione tra Serie A, Serie B e le altre componenti federali sarà determinante per il successo del nuovo corso avviato da Mancini e Ranieri.