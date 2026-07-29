Stando alle ultime di calciomercato, la Juventus sembrerebbe vicinissima a riportare a Torino Randal Kolo Muani, individuato da tempo come il principale rinforzo per l'attacco di Luciano Spalletti. Nel frattempo, un'altra indiscrezione riguarda Theo Hernandez, che dopo appena una stagione all'Al Hilal potrebbe già fare ritorno in Europa, dove diverse società starebbero monitorando con attenzione la sua situazione.

Juventus, Kolo Muani sempre più vicino: il PSG apre alla cessione

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbe accelerando in maniera forse definitiva per Randal Kolo Muani.

Il centravanti francese del Paris Saint-Germain rappresenta ormai da mesi il primo obiettivo della dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo e l'offerta preparata da Giovanni Carnevali potrebbe essere quella decisiva per riportare il giocatore sotto la Mole.

La proposta della Juventus dovrebbe superare di poco i 40 milioni di euro, una cifra che, secondo quanto filtra, avrebbe iniziato ad avvicinarsi sensibilmente alle richieste del PSG. A favorire l'operazione ci sarebbero diversi fattori: i contatti quotidiani tra le parti, la sostanziale assenza di concorrenti realmente pronti a investire sul calciatore e, soprattutto, la volontà dello stesso Kolo Muani di vestire nuovamente la maglia bianconera.

Proprio quest'ultimo aspetto avrebbe contribuito a convincere il club parigino ad abbassare leggermente le proprie pretese economiche, rendendo la trattativa più accessibile. Le prossime ore potrebbero quindi risultare decisive per arrivare a un'intesa definitiva e regalare a Spalletti il centravanti che attende ormai da diverse settimane.

Theo Hernández nel mirino di diversi club: ostacolo l'ingaggio da 20 milioni

Nel frattempo, secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, Theo Hernandez avrebbe attirato un forte interesse dopo appena un anno trascorso all'Al Hilal. Il laterale francese starebbe valutando la possibilità di tornare in Europa e diversi club avrebbero già effettuato i primi sondaggi esplorativi.

Tra le società interessate figurerebbero Como, Inter e Barcellona, mentre il suo agente avrebbe proposto il giocatore anche al Napoli. Si tratterebbe, almeno per il momento, di contatti preliminari, utili soprattutto a capire la fattibilità di un'eventuale operazione.

Il principale ostacolo resta però rappresentato dall'ingaggio del calciatore. Theo Hernandez percepisce infatti circa 20 milioni di euro netti a stagione, una cifra difficilmente sostenibile per la maggior parte dei club europei. Proprio per questo motivo, sempre secondo Konur, l'ipotesi di un trasferimento in prestito sarebbe oggi la soluzione più percorribile.