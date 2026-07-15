Non sempre le trattative nascono da una richiesta dei club. In questa fase del mercato, infatti, sono spesso gli intermediari a proporre nuovi scenari, mettendo sul tavolo profili che potrebbero trasformarsi in occasioni inattese. È il caso di Nicolò Zaniolo, accostato al Milan dopo la rottura con l'Udinese, e di Cristian "Cuti" Romero, finito nei discorsi tra Inter e Tottenham. Nel frattempo la Juventus osserva con fiducia l'evolversi di un'importante operazione in uscita del Sassuolo che potrebbe garantire ai bianconeri risorse preziose da reinvestire immediatamente sul mercato.

Zaniolo proposto al Milan, Romero resta un'idea per l'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Nicolò Zaniolo sarebbe stato offerto al Milan in seguito al deterioramento dei rapporti con l'Udinese. Alla base della rottura ci sarebbero le distanze economiche emerse tra il calciatore e il club friulano, una situazione che avrebbe portato il fantasista a non presentarsi al ritiro, giustificando l'assenza con un certificato medico. Un attrito che potrebbe agevolare l'inserimento del Milan, pronto a valutare l'operazione qualora le condizioni economiche diventassero favorevoli. Una proposta intorno ai 20 milioni di euro potrebbe infatti rappresentare il punto di partenza per provare a chiudere l'affare.

Più complessa, invece, la pista che porta al "Cuti" Romero. Come rivelato da Fabrizio Romano, durante i recenti colloqui tra Inter e Tottenham sarebbero stati affrontati diversi temi di mercato, con i nomi di Djed Spence e dello stesso difensore argentino finiti sul tavolo delle discussioni. Romero sarebbe destinato a lasciare il club londinese nel corso dell'estate, ma la valutazione elevata richiesta dagli Spurs rende l'operazione decisamente complicata, nonostante il forte gradimento della dirigenza nerazzurra.

La Juventus incassa da Muharemovic e prepara l'affondo per Lucumi

Le buone notizie, invece, arrivano in casa Juventus. Il Sassuolo sarebbe infatti vicino alla cessione di Tarik Muharemovic al Leeds United per una cifra complessiva di 40 milioni di euro.

Grazie agli accordi sottoscritti al momento del trasferimento del difensore, il 50% dell'incasso spetterà ai bianconeri, che potrebbero presto ritrovarsi con circa 20 milioni di euro da reinvestire sul mercato. Una somma che potrebbe rivelarsi determinante per accelerare la trattativa con il Bologna per Jhon Lucumi. Il centrale colombiano continua a essere uno degli obiettivi principali della Juventus per potenziare la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti e l'imminente tesoretto potrebbe consentire a Giovanni Carnevali di avvicinarsi sensibilmente alle richieste del club rossoblù.