L'attaccante del Milan e della nazionale messicana, Santiago Gimenez, ha riportato un infortunio alla caviglia durante la partita dei Mondiali tra Messico e Inghilterra. L'incontro, disputato allo stadio Azteca, si è concluso con la vittoria inglese per 3-2, che ha sancito l'eliminazione del Messico dalla competizione.

Gimenez è entrato in campo nella ripresa, al 61° minuto, ma è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nei minuti finali a causa di un movimento innaturale della caviglia destra. Si tratta della stessa caviglia già operata lo scorso dicembre.

Gli esami medici hanno escluso fratture o lesioni gravi, confermando una distorsione alla caviglia. L'attaccante aveva già subito un intervento di pulizia artroscopica ad Amsterdam nella stagione precedente, dopo un iniziale periodo di terapia conservativa.

Dettagli sull'infortunio e tempi di recupero

I controlli post-partita hanno confermato la distorsione alla caviglia destra. Gimenez dovrà osservare alcune settimane di stop, ma l'infortunio non presenta complicazioni strutturali. Il calciatore aveva già affrontato problemi a questa stessa caviglia, che lo avevano tenuto lontano dai campi per cinque mesi nell'ultima stagione.

La sua partecipazione ai Mondiali si conclude senza gol. La permanenza di Gimenez al Milan resta incerta, e questo infortunio potrebbe influenzare le trattative di mercato che lo riguardano.

Santiago Gimenez: futuro al Milan

Santiago Gimenez è un attaccante del Milan, club rossonero fondato nel 1899, protagonista del calcio italiano e internazionale. La società AC Milan S.p.A. ha sede a Milano e disputa le partite casalinghe allo stadio San Siro.

Lo staff medico del Milan monitorerà la situazione di Gimenez, valutando i tempi di recupero e le sue condizioni in vista della prossima stagione sportiva.