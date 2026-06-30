Le strategie di mercato di Juventus, Roma e Milan iniziano a delinearsi con sempre maggiore chiarezza. Bianconeri e giallorossi sarebbero alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra e avrebbero individuato in Max Aarons un'occasione interessante, mentre il Milan starebbe già valutando le possibili alternative nel caso in cui Santiago Gimenez dovesse lasciare Milanello durante l'estate.

Aarons piace a Juventus e Roma, ma il Bournemouth prende tempo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista sportivo Ekrem Konur, Juventus e Roma avrebbero manifestato interesse per Max Aarons.

Il terzino destro inglese, legato al Bournemouth da un contratto fino al 2029, rappresenterebbe un profilo gradito a entrambe le società, che starebbero valutando la possibilità di impostare l'operazione sulla base di un prestito.

La concorrenza, però, non manca. Il West Ham continuerebbe infatti a seguire il giocatore con l'intenzione di acquistarlo a titolo definitivo, mentre il Bournemouth non avrebbe ancora preso una decisione sul suo futuro. Il tecnico Marco Rose avrebbe infatti chiesto di poter valutare Aarons durante la preparazione estiva prima di esprimere un giudizio definitivo. Con una stagione ricca di impegni, anche sul fronte europeo, il club inglese preferirebbe rimandare ogni scelta al termine della pre-season, quando sarà più chiaro il ruolo che il difensore potrà ricoprire all'interno della rosa.

Il Milan studia il piano B: Castellanos in cima alla lista

Parallelamente, il Milan continua a pianificare ogni possibile scenario relativo al reparto offensivo. Secondo quanto filtra, la dirigenza rossonera avrebbe individuato Valentín "Taty" Castellanos come il principale candidato a raccogliere l'eventuale eredità di Santiago Gimenez, qualora il centravanti messicano dovesse essere ceduto nel corso dell'estate.

A spingere per il profilo dell'attaccante argentino sarebbe stato Ruben Amorim, che lo considererebbe particolarmente adatto alle caratteristiche del proprio sistema di gioco. Castellanos, dopo l'esperienza in Serie A con la Lazio e il successivo trasferimento al West Ham, rappresenterebbe un'opzione di assoluto interesse per il Milan. Al momento, però, non sarebbero ancora iniziate trattative formali e qualsiasi sviluppo resterebbe strettamente legato all'eventuale partenza di Gimenez.