Secondo indiscrezioni di calciomercato, Juventus e Roma starebbero osservando con grande attenzione l’evoluzione della situazione a Madrid, dove le recenti elezioni interne hanno confermato la permanenza al vertice di Florentino Pérez e quindi aperto al ritorno di José Mourinho. Proprio lo Special One dovrà decidere del futuro dei suoi giocatori, fra cui Brahim Diaz, trequartista che piacerebbe sia ai bianconeri che ai giallorossi. Intanto la Lazio avrebbe messo nel mirino Gimenez del Milan.

Brahim Díaz, il nodo tecnico e l’occasione italiana

Uno dei casi più interessanti riguarda proprio Brahim Diaz, già utilizzato con come comprimario nella scorsa stagione e ora potenzialmente a rischio di ulteriore ridimensionamento.

Il ritorno di Nico Paz, unito all’arrivo di una nuova punta di primo livello promessa da Perez in fase elettorale, rischierebbe infatti di comprimere ulteriormente lo spazio offensivo del marocchino.

Per questo motivo, sia Juventus che Roma si sarebbero posizionate alla finestra, pronte a intervenire qualora Mourinho decidesse di non confermare il giocatore nel nuovo progetto tecnico. L’idea di entrambe le società sarebbe quella di inserirsi in una possibile trattativa a condizioni favorevoli, approfittando di un eventuale ridimensionamento del ruolo del calciatore all’interno della rosa madrilena.

Milan tra mercato in uscita e pista Giménez per la Lazio

Sul fronte italiano, il Milan continua a lavorare sia in entrata sia in uscita, con particolare attenzione alla gestione degli esuberi e dei profili rientranti da stagioni complicate.

In questo contesto si inserisce la posizione di Santiago Gimenez, centravanti messicano reduce da un’annata segnata da problemi alla caviglia destra che ne hanno limitato fortemente la continuità.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Lazio starebbe valutando il suo profilo per rinforzare il reparto offensivo con un attaccante titolare. L’idea sarebbe quella di un’operazione in prestito con diritto di riscatto, eventualmente con un contributo del Milan sull’ingaggio, attualmente fissato intorno ai 5 milioni di euro. Una soluzione che permetterebbe ai biancocelesti di ridurre il rischio economico e al contempo dare nuova linfa a un giocatore in cerca di rilancio.