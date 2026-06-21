La Juventus si sta muovendo in vista dell'apertura estiva del calciomercato. Oltre alle diverse opzioni per rinnovare l'attacco, la dirigenza pensa ad una rivoluzione in difesa tra arrivi e cessioni eccellenti. Motivo per cui alla Continassa hanno acceso i riflettori su tre profili internazionali: Djed Spence, John Stones e Emerson Palmieri, mentre il futuro di Federico Gatti sembra essere lontano da Torino.

Juve: fuori Gatti, Rugani, Cambiaso e Bremer

La rivoluzione in casa Juve non riguarda solo l'attacco, ma anche la difesa. Tra i nomi in cima alla lista di Luciano Spalletti ci sono il coreano Kim del Bayern Monaco e Lucumì del Bologna.

Tuttavia alla Continassa stanno valutando anche altre profili di caratura internazionale come: Djed Spence, John Stones e Emerson Palmieri.

Tra i giocatori che invece risultano essere in partenza da Torino c'è Cabal con destinazione Premier League, Cambiaso che piace a diversi club compresi alcuni blasonati ed infine Gleison Bremer che al termine della stagione 2025/2026 sembrava essere un'intoccabile. La situazione di Daniele Rugani è ancora in stallo, mentre Federico Gatti potrebbe approdare al Napoli di Massimiliano Allegri. Si valuta anche il profilo di Muharemovic attualmente in forza al Sassuolo.

Roma: Dybala verso il rinnovo, Davis piace a Gasp

Il mercato della Roma è alle prese con alcuni rinnovi contrattuali, come ad esempio quello di Celik e Dybala.

Per quanto riguarda il calciatore argentino pare che sia stata trovata l'intesa sull'ingaggio e l'imminente arrivo di Tony D'Amico in qualità di direttore sportivo potrebbe velocizzare la questione.

Tra i profili attenzionati oltre al sogno Mason Greenwood, al tecnico Gian Piero Gasperini piace Keinan Davis: l'attaccante inglese classe 1998 potrebbe lasciare l'Udinese e a Trigoria potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Malen. Alejandro Garnacho invece è stato offerto in prestito dal Chelsea ed il suo ingaggio risulta essere alla portata dei club.

Milan: ritorno di fiamma con Gonçalo Ramos

Il nuovo Milan di Ruben Amorim prende forma. Il futuro di Santi Gimenez a meno di clamorosi ripensamenti dovrebbe essere lontano da Milano con destinazione MLS: l'Orlando City ha effettuato un sondaggio sul calciatore messicano.

Gonçalo Ramos ha deciso di lasciare il PSG, quindi i rossoneri potrebbero farsi nuovamente avanti: la dirigenza aveva già messo nel mirino l'attaccante portoghese ma alla fine il club aveva virato su Nkunku. Questa volta, però, la trattativa potrebbe andare in porto: il 25enne ha un valore di mercato di circa 40 milioni di euro e un ingaggio da 5 milioni all'anno: i soldi per il suo cartellino potrebbero arrivare dalla cessione di Leao e Gimenez.