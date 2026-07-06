Il Genoa Cricket and Football Club ha inaugurato la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27, presentata con il nome “Unica”. L’iniziativa rossoblù propone due distinte formule e una serie di promozioni mirate. La fase di prelazione per il rinnovo degli abbonamenti avrà inizio il 7 luglio alle ore 10 e si concluderà l’8 agosto, in concomitanza con il Trofeo Spagnolo. Successivamente, l’11 e il 12 agosto saranno dedicati al cambio posto.

La campagna si articola nella formula base e nel pacchetto “Unica”. Quest’ultimo, con un costo aggiuntivo di 60 euro, offre vantaggi esclusivi: uno sconto del 15% sul merchandising ufficiale, la maglia della prossima stagione in omaggio e un voucher da 15 euro per il bar e bistrot del Genoa Store in piazza Banchi.

I prezzi degli abbonamenti variano: da 300 euro per la Gradinata Nord e la Gradinata Zena, a 420 euro per i Distinti laterali e 480 euro per i Distinti centrali, fino a 3.100 euro per la tribuna “Superba”.

Tariffe e Condizioni

Sono previste tariffe agevolate per diverse categorie di tifosi. In Gradinata Zena, le promozioni sono per formule family, under 14 e under 21. Nei Distinti, invece, le agevolazioni riguardano under 18, over 65 e over 75. Entrambe le tipologie di abbonamento includono l’accesso a tutte le 19 gare casalinghe del campionato di Serie A e alla partita dei trentaduesimi di Coppa Italia, in programma il 16 agosto. La formula base garantisce la prelazione di rinnovo con un minimo di 12 ingressi, mentre la formula “Unica” offre la medesima prelazione senza alcun requisito di presenze.

Il direttore generale Flavio Ricciardella ha dichiarato che l’obiettivo non è inseguire un record di abbonamenti, aggiungendo che “una decisione sulla vendita libera sarà presa dopo il periodo di prelazione”. La sponsorizzazione principale con Pulsee, azienda energetica di proprietà di Axpo, è stata confermata per la quarta stagione consecutiva. L’anno precedente, il club aveva raggiunto la quota record di 28.101 abbonamenti.