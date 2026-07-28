Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha pubblicamente espresso i suoi migliori auguri a Roberto Mancini e Claudio Ranieri per i loro nuovi e significativi incarichi all'interno della Nazionale italiana. Attraverso un messaggio diffuso sul social X, De Laurentiis ha voluto congratularsi con i due tecnici, dichiarando: "In bocca al lupo a Roberto Mancini per essere tornato sulla panchina dell'Italia. I migliori auguri anche a Claudio Ranieri per il ruolo di direttore tecnico della Federazione". Questo gesto sottolinea l'importanza dei recenti sviluppi nel panorama del calcio azzurro, con la Federazione che si affida a due figure di spicco per la ricostruzione e il rilancio.

Il ritorno di Roberto Mancini alla guida della Nazionale rappresenta un momento cruciale e un passaggio di grande rilevanza per il calcio italiano. Già commissario tecnico degli Azzurri in un periodo di successo dal maggio 2018 all'agosto 2023, Mancini aveva lasciato la panchina dopo aver condotto l'Italia alla storica conquista dell'Europeo nel 2021. Durante il suo precedente mandato, la squadra aveva anche stabilito un record mondiale di 37 partite consecutive senza sconfitte, un'impresa che ne ha consolidato la reputazione. Dopo una breve ma significativa parentesi all'estero, il tecnico è stato richiamato per assumere nuovamente la guida della squadra sul campo, con l'obiettivo di riportare entusiasmo e risultati.

Accanto a Mancini, la Federazione ha affidato a Claudio Ranieri il prestigioso ruolo di direttore tecnico. Questa nomina è strategica e mira a infondere stabilità e direzione al progetto tecnico federale.

Il Nuovo Assetto della Nazionale

La scelta di Mancini e Ranieri giunge in un periodo particolarmente delicato per la Federazione, caratterizzato da giorni di profonde tensioni e da importanti cambiamenti ai vertici. Claudio Ranieri, forte di oltre quarant'anni di esperienza maturata a livello internazionale, è stato individuato come la figura ideale per dirigere e coordinare il nuovo progetto tecnico. Il suo compito sarà fondamentale per restituire equilibrio e stabilità all'ambiente federale, un aspetto cruciale dopo i recenti scossoni.

La decisione di affidare questi ruoli chiave ai due allenatori è stata ufficialmente annunciata dal presidente federale Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale, segnando l'inizio di una fase di rinnovamento per l'intero movimento del calcio azzurro.

Il Contesto della Crisi e le Sfide Future

Il recente passato della Nazionale è stato, infatti, segnato da una crisi profonda, che ha visto le dimissioni di diverse figure chiave, tra cui Gennaro Gattuso, Paolo Maldini e Leonardo. In questo scenario complesso, il tentativo di affidare la panchina ad Andrea Pirlo non è andato a buon fine, a causa di polemiche e difficoltà emerse durante le trattative. Questi eventi hanno condotto alla scelta finale di richiamare Roberto Mancini e di nominare Claudio Ranieri.

La firma del contratto del nuovo commissario tecnico è attesa a breve, e su entrambi i tecnici ricade ora l'arduo compito di ricostruire non solo la squadra, ma l'intero movimento calcistico italiano, precipitato in una fase di incertezza. Ranieri, celebre per la sua storica e sorprendente impresa con il Leicester in Premier League, è percepito come una figura di garanzia per la Federazione, mentre Mancini dovrà concentrarsi sul campo per riportare la Nazionale ai fasti di un tempo, con rinnovato entusiasmo e risultati concreti.