In casa Juventus continua a tenere banco la situazione legata a Teun Koopmeiners, centrocampista dato in uscita dalla Continasa. Intanto l'Inter deve fare i conti con l'interesse del Barcellona per Cristian Romero, mentre il Milan valuta il possibile sacrificio di Youssouf Fofana davanti a un'offerta ritenuta adeguata. La Roma infine avrebbe aggiunto un nome nuovo per l'esterno.

Juventus, Koopmeiners resta in uscita: possibile anche il prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Nicolò Schira, Teun Koopmeiners continuerebbe a essere considerato un giocatore in uscita dalla Juventus.

Il centrocampista olandese avrebbe una valutazione fissata intorno ai 30 milioni di euro, una cifra sensibilmente inferiore rispetto all'investimento effettuato dal club bianconero due estati fa per strapparlo all'Atalanta.

Una valutazione che tiene conto soprattutto del rendimento offerto dal classe 1998 nelle ultime due stagioni, lontano dai livelli mostrati con la maglia nerazzurra. Nonostante il prezzo sia calato rispetto alle aspettative iniziali, però, trovare una squadra pronta a investire immediatamente 30 milioni di euro per Koopmeiners non sarebbe semplice. Proprio per questo motivo, secondo le ultime informazioni, non sarebbe da escludere anche una soluzione alternativa come quella del prestito, magari con diritto o obbligo di riscatto, per permettere al giocatore di rilanciarsi e alla Juventus di non perdere completamente il valore del proprio investimento.

Fofana sacrificabile dal Milan, l'Inter teme il Barcellona per Romero

Nel frattempo, anche il Milan potrebbe essere protagonista di alcune operazioni in uscita. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, il Crystal Palace avrebbe messo Youssouf Fofana in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare il centrocampo. Il francese, legato ai rossoneri fino al 2028, non sarebbe considerato un elemento intoccabile dal nuovo corso tecnico guidato da Ruben Amorim. Qualora arrivasse un'offerta intorno ai 20 milioni di euro, infatti, il centrocampista potrebbe essere inserito tra i sacrificabili senza particolari resistenze da parte della società.

Allo stesso tempo, in casa Inter continua a essere centrale la trattativa per Cristian Romero.

Secondo quanto riferito dall'insider di mercato Damiano Coccia su X, l'entourage del difensore argentino si aspetterebbe nuove offerte provenienti dal Barcellona. Una possibilità che avrebbe irritato la dirigenza nerazzurra, impegnata da tempo nel dialogo con il Tottenham per provare ad abbassare il costo complessivo dell'operazione.

Roma, il nome nuovo per l'esterno è Abde Ezzalzouli

Infine restano da osservare i movimenti in casa Roma per quanto concerne l'esterno alto di sinistra. Tantissimi i profili accostati ai giallorossi nelle ultime ore, fra cui si aggiunge anche quello di Abde Ezzalzouli. A riferirlo è stato su X il giornalista Matto Moretto, secondo il quale la società capitolina avrebbe fatto dei sondaggi con il Betis.

Classe 2001 e di origini marocchine, Ezzalzouli è reduce da una stagione di altissimo livello disputata in Liga, condita da ben 10 gol e 9 assist. Numeri che in pochi mesi hanno permesso alla sua valutazione di schizzare a quota 40 milioni di euro.