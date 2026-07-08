Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e iniziando dal Milan ha detto: "Tempo fa avevo sottolineato come la società rossonera avesse la volontà di prendere un grande attaccante e dopo qualche ora è arrivato Goncalo Ramos. Poi ho evidenziato come il secondo obiettivo dei lombardi sarebbe stato un difensore e non un centrocampista e nelle scorse ore abbiamo visto concretizzarsi la trattativa per Mario Gila della Lazio. Ora posso dire che nell'ultimo meeting andato in scena fra Ruben Amorim e la dirigenza, il tecnico portoghese ha chiesto un esterno offensivo.

Quindi io credo che il prossimo step del Milan sarà quello di prendere un calciatore abile nell'1 contro 1 e di agire sia sull'esterno che sulla trequarti, insomma uno capace di agire dietro la punta".

Juventus, Romano: 'Bruno Fernandes? Una pista battuta nel recente passato ma che ora non mi risulta'

Sulla Juventus poi Romano ha detto: "E' tornato a parlare Giovanni Carnevali e dalle sue parole si possono apprendere delle linee guida su quello che vorrebbero fare i bianconeri. Su Kolo Muani mi sembra che sia stato piuttosto chiaro, sottolineando come la Juventus abbia fatto una prima offerta, che da quello che so io è stata scritta e sforava i 30 milioni ma che non sia bastata per convincere il PSG.

Quindi nelle ultime ore si sarebbe riaperta la pista Sorloth, perché l'accordo con il norvegese già c'era dalla gestione Comolli e alcuni intermediari avrebbero riferito ai bianconeri che se ne potrebbe riparlare. Detto ciò, io lascio Kolo Muani come il principale candidato per l'attacco della vecchia signora. Vlahovic può tornare di moda in questo contesto? Non penso, anzi Carnevali ha ribadito di aver messo un punto sulla vicenda. E Bruno Fernandes? L'ad bianconero ha detto che è una porta chiusa ma il discorso sul portoghese non lo legherei solo alla Juventus ma a tutta l'Italia. Perché quando qualche mese fa ci fu la burrasca allo United, qualcuno ci pensò. Oggi però non mi risulta che ci sia una trattativa, anzi mi risulta che il Manchester lo voglia blindare con un rinnovo".

Inter e Napoli sognano Camavinga e Barcola, Romano fa chiarezza: 'Nomi impossibili'

Sulle voci che avrebbero voluto calciatori come Barcola e Camavinga accostati a club italiani come Inter e Napoli, Romano ha infine detto: "Io non so da dove vengono queste indiscrezioni ma penso che se mai questi calciatori dovessero lasciare le rispettive squadre, lo farebbero solo per andare in Premier League. Hanno stipendi improponibili per il campionato italiano".