Il calciomercato comincia a entrare in una fase sempre più calda e in casa Juventus aumenta l'ottimismo per l'arrivo di Randal Kolo Muani, individuato come il principale rinforzo per l'attacco di Luciano Spalletti. Intanto il Liverpool guarda con attenzione alla Serie A, dove avrebbe inserito nella propria lista Neil El Aynaoui della Roma e Christian Pulisic del Milan, due profili che potrebbero infiammare le prossime settimane di mercato.

Juventus, accelerata per Kolo Muani: l'obiettivo è averlo in ritiro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, alla Continassa filtra sempre maggiore fiducia per la buona riuscita dell'operazione Randal Kolo Muani.

L'attaccante francese rappresenta la priorità della Juventus per completare il reparto offensivo e la dirigenza starebbe intensificando i contatti per regalare il giocatore a Luciano Spalletti il prima possibile.

L'obiettivo dei bianconeri sarebbe infatti quello di definire l'affare entro il 13 luglio, giorno in cui prenderà ufficialmente il via il ritiro estivo della squadra. La formula sulla quale starebbero lavorando i due club prevederebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un'operazione complessiva vicina ai 40 milioni di euro. Una soluzione che consentirebbe alla Juventus di distribuire l'investimento nel tempo senza rinunciare a uno degli attaccanti ritenuti più adatti al nuovo progetto tecnico.

Il Liverpool punta la Serie A: nel mirino El Aynaoui e Pulisic

Parallelamente, dalla Premier League arrivano segnali di un possibile assalto ad alcuni protagonisti del campionato italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il Liverpool starebbe monitorando con attenzione Neil El Aynaoui della Roma e Christian Pulisic del Milan.

Il centrocampista marocchino, protagonista di un buon percorso con la propria nazionale, potrebbe lasciare la Capitale davanti a un'offerta vicina ai 40 milioni di euro. Più elevata, invece, la valutazione fatta dal Milan per Pulisic. L'esterno offensivo statunitense, anch'egli impegnato con la propria selezione nazionale, verrebbe considerato cedibile soltanto di fronte a una proposta prossima ai 60 milioni di euro. Valutazioni importanti che confermano come il Liverpool sia disposto a investire cifre considerevoli pur di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.