Il Cagliari Calcio ha ufficialmente inaugurato la nuova stagione sportiva, dando il via al pre-raduno presso l'ormai familiare centro sportivo di Assemini. La mattinata dell'8 luglio 2026 ha segnato il ritrovo dei giocatori nella struttura, pronti a intraprendere le prime cruciali attività di preparazione in vista del prossimo impegnativo campionato. L'appuntamento ha visto la partecipazione sia dei calciatori già confermati nella rosa, sia dei nuovi acquisti, tutti riuniti insieme all'intero staff tecnico e medico della società, a testimonianza dell'inizio di un nuovo ciclo e della coesione del gruppo.

Il via alla preparazione e le attività iniziali

Durante questa fase iniziale, la squadra ha diligentemente svolto le consuete visite mediche approfondite e i rigorosi test atletici di rito. Questi passaggi sono considerati fondamentali per una valutazione accurata della condizione fisica degli atleti dopo il periodo di pausa estiva, garantendo che ogni giocatore sia pronto per le sfide che lo attendono. Il programma dettagliato prevede, nei prossimi giorni, l'intensificazione delle attività con l'inizio degli allenamenti sul campo, che si svolgeranno sotto la guida esperta dell'allenatore e dei preparatori atletici. Il pre-raduno, in questa prospettiva, non è solo un semplice ritrovo, ma rappresenta il primo e decisivo passo verso la costruzione e la definizione della rosa definitiva che avrà il compito di affrontare la stagione sportiva 2026/2027 con ambizione e determinazione.

Il centro sportivo di Assemini: cuore pulsante del club

Il centro sportivo di Assemini, una struttura all'avanguardia situata a pochi chilometri dal capoluogo sardo, Cagliari, è da tempo riconosciuto come la sede storica e il cuore pulsante degli allenamenti della squadra rossoblù. Questa moderna infrastruttura è equipaggiata con una serie di servizi essenziali: vanta campi da gioco impeccabili, una palestra attrezzata per ogni esigenza di preparazione fisica, aree mediche dedicate alla cura e al recupero degli atleti, oltre a spazi specifici riservati allo staff tecnico per la pianificazione e l'analisi. Ogni anno, il centro di Assemini si conferma il luogo prediletto per ospitare il pre-raduno e l'intera preparazione estiva della squadra, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento strategico per l'organizzazione di tutte le attività sportive e logistiche del club.

La sua importanza è cruciale per la gestione quotidiana e la crescita atletica dei tesserati.

Il Cagliari Calcio, una società sportiva con una storia ricca e gloriosa, fondata nel lontano 1920, si distingue per la sua partecipazione costante e significativa ai campionati professionistici italiani. Il club, simbolo dell'orgoglio sardo, utilizza il centro di Assemini non solo come base per il pre-raduno, ma come vera e propria base operativa permanente per l'intera preparazione atletica e tecnica dei suoi tesserati, dai più giovani della primavera ai professionisti della prima squadra. Questa sinergia tra la tradizione del club e la modernità delle sue strutture testimonia l'impegno costante del Cagliari nel perseguire l'eccellenza sportiva e nel formare atleti di alto livello, pronti a onorare la maglia rossoblù in ogni competizione.