Il Brighton ha ufficializzato l’ingaggio del giovane difensore croato Luka Vuskovic, di soli 19 anni, proveniente dal Tottenham. L'operazione, annunciata il 14 luglio 2026, rappresenta un vero e proprio affare record per il club inglese, con un valore complessivo di 46 milioni di sterline, equivalenti a circa 58 milioni di euro. Vuskovic ha firmato un contratto quinquennale, con l'opzione per un'ulteriore stagione, consolidando così il suo futuro nel calcio d'élite e rafforzando la difesa del Brighton.

Il percorso di Vuskovic e i dettagli dell'accordo

La carriera di Vuskovic ha visto tappe significative prima di questo trasferimento di alto profilo. Era approdato al Tottenham nel 2025, dopo essersi distinto nell’Hajduk Spalato, club che lo ha lanciato nel panorama calcistico. Subito dopo il suo arrivo agli Spurs, il promettente difensore è stato ceduto in prestito all’Amburgo, dove ha avuto modo di maturare esperienza preziosa in un campionato competitivo. Nella scorsa stagione, Vuskovic ha disputato ben trenta partite con l’Amburgo, realizzando sei gol in Bundesliga, dimostrando le sue capacità non solo in fase difensiva ma anche in quella offensiva. L’allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler, ha espresso grande fiducia nel nuovo acquisto, dichiarando che il club ha monitorato attentamente la crescita e le prestazioni del talentuoso croato.

Vuskovic è destinato a ricoprire un ruolo chiave nella rosa di Hurzeler, prendendo il posto del difensore centrale olandese Jan Paul van Hecke, che ha compiuto il percorso inverso trasferendosi al Tottenham. A livello internazionale, il giovane croato vanta già sei presenze e un gol con la nazionale maggiore, avendo anche esordito ai Mondiali contro l’Inghilterra nella fase a gironi il mese scorso, a testimonianza del suo precoce talento e del suo potenziale.

Implicazioni finanziarie e clausole contrattuali

L'accordo tra Brighton e Tottenham si configura come un'operazione complessa e strategicamente importante per entrambi i club. Il pagamento garantito ammonta a 46 milioni di sterline, ma il valore potenziale dell'affare potrebbe salire fino a 50 milioni di sterline grazie a ulteriori quattro milioni legati a bonus considerati facilmente raggiungibili.

Il Tottenham, dal canto suo, ha saputo tutelare i propri interessi futuri, inserendo nel contratto una clausola del 20 per cento sulla futura rivendita del giocatore. Inoltre, il club londinese si è assicurato i diritti di prelazione, una mossa che potrebbe consentire agli Spurs di riportare Vuskovic a Londra in un secondo momento, qualora le sue prestazioni continuassero a impressionare e a crescere ulteriormente. Questo trasferimento segna un nuovo record per il Brighton, superando i circa 40 milioni di sterline spesi per Georginio Rutter nel 2024, consolidando la sua reputazione come club disposto a investire su giovani talenti di prospettiva. Per il Tottenham, la cessione di Vuskovic si posiziona come la quarta più onerosa nella storia del club, dopo quelle di figure di spicco come Harry Kane, Gareth Bale e Kyle Walker, evidenziando l'importanza economica di questa operazione nel panorama calcistico internazionale.