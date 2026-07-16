Le prossime settimane potrebbero risultare decisive per alcune delle operazioni più attese del mercato italiano. La Juventus è pronta a riaprire il dossier Nico Gonzalez con l'Atletico, l'Inter ha incassato un primo sì da Spence, uno dei principali obiettivi per le corsie esterne, mentre a Napoli Massimiliano Allegri avrebbe sciolto uno dei dubbi più importanti in vista della nuova stagione, individuando in Meret il portiere destinato a difendere la porta azzurra.

Simeone insiste per Nico Gonzalez: la Juventus aspetta l'Atletico

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, l'interesse di Diego Simeone per Nico Gonzalez non si sarebbe mai realmente affievolito.

Il tecnico dell'Atletico Madrid continuerebbe a considerare l'esterno argentino un rinforzo ideale e, dopo i tentativi del recente passato, sarebbe intenzionato a riportarlo al centro delle strategie dei Colchoneros con un'operazione a titolo definitivo. Una prospettiva che rappresenta un'ottima notizia per la Juventus, intenzionata a cedere il classe 1998 per generare liquidità da destinare ad altri investimenti. Al momento i contatti tra i due club sarebbero in una fase di stallo, ma, sempre secondo Moretto, una volta concluso il Mondiale per Club – competizione nella quale Nico Gonzalez è ancora impegnato – i dialoghi dovrebbero riprendere con maggiore intensità. Alla Continassa confidano che la volontà di Simeone possa trasformarsi in un'offerta concreta capace di soddisfare le richieste economiche della società bianconera.

Spence apre all'Inter, Allegri sceglie Meret

Sul fronte nerazzurro arrivano invece segnali incoraggianti per la corsia esterna. L'Inter avrebbe individuato in Djed Spence uno dei profili prioritari per rinforzare la fascia e, secondo le ultime indiscrezioni, il laterale del Tottenham avrebbe già dato il proprio gradimento a un eventuale trasferimento a Milano. Incassato il sì del calciatore, Beppe Marotta dovrà ora affrontare la parte più complessa della trattativa: convincere gli Spurs, che continuano a valutare il cartellino dell'inglese almeno 35 milioni di euro.

Nel frattempo, a Napoli, Massimiliano Allegri avrebbe preso una decisione definitiva tra i pali. Alex Meret sarà il portiere titolare della prossima stagione.

Una scelta che ribalta gli scenari ipotizzati fino a poche settimane fa, quando il futuro dell'estremo difensore sembrava in bilico. A lasciare il club potrebbe essere invece Vanja Milinkovic-Savic, finito nel mirino di diverse società turche e considerato uno dei possibili partenti dell'estate azzurra.