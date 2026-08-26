Il Cagliari sta definendo importanti movimenti di mercato, con operazioni significative sia in entrata che in uscita. In primo piano, Sebastiano Esposito è in procinto di trasferirsi al Sassuolo con la formula del prestito. Parallelamente, è già stato ufficializzato l'addio di Matteo Prati, che si unisce al Racing Santander fino al 30 giugno, con un obbligo di riscatto legato al raggiungimento di specifiche condizioni sportive. Queste mosse delineano una fase dinamica per la squadra sarda, che mira a rafforzare la propria rosa attraverso scambi e cessioni mirate.

Esposito verso il Sassuolo: un prestito per risolvere la disputa contrattuale

La trattativa che porterà Sebastiano Esposito al Sassuolo è ormai in fase avanzata, e l'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. Questo trasferimento in prestito è visto come una soluzione per superare il braccio di ferro sorto tra il giovane attaccante e il Cagliari in merito all'adeguamento del suo contratto. L'accordo prevede un scambio di prestiti che vedrà l'arrivo in Sardegna di Riccardo Ciervo, attaccante classe 2002. Ciervo, che ha militato la scorsa stagione nel Cesena e che è stato impiegato dal Sassuolo anche negli ultimi minuti della recente sfida contro l'Atalanta, rappresenta una contropartita tecnica ritenuta convincente.

Il Sassuolo, grazie a questa proposta, ha superato la concorrenza del Torino nella corsa per assicurarsi le prestazioni di Esposito, con l'intesa che sembra ormai definita, in attesa delle firme conclusive.

Matteo Prati al Racing Santander: un addio con obbligo di riscatto

È invece già stato confermato ufficialmente il trasferimento di Matteo Prati. Il centrocampista si unisce al Racing Santander, club spagnolo, con la formula del prestito fino al 30 giugno. L'accordo include un obbligo di riscatto che scatterà al verificarsi di determinate condizioni sportive. Questa operazione, che era in fase di definizione da diverse settimane, si è ora concretizzata, segnando un'importante uscita per il Cagliari.

Contestualmente, è stato ufficializzato anche il prestito di Augustin Albarracin all'Albacete, altra squadra spagnola, completando un quadro di movimenti significativi per la società isolana.

Le altre operazioni in corso per il Cagliari

Il mercato del Cagliari non si ferma alle operazioni già definite e continua a essere attivo su diverse altre piste. L'attaccante Gennaro Borrelli, ad esempio, è un profilo che interessa al Padova, squadra militante nel campionato di Serie B. Nel frattempo, l'esterno Sebastiano Di Paolo sembra essere molto vicino a un accordo per il suo trasferimento all'Avellino, indicando un fermento continuo nelle trattative per la composizione definitiva della rosa.