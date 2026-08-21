La Serie A torna finalmente protagonista e ad aprire il nuovo campionato sarà proprio la squadra che nella passata stagione ha conquistato il tricolore. L'Inter di Cristian Chivu comincia la propria corsa alla difesa dello Scudetto davanti al pubblico di San Siro, affrontando il Monza di Ivan Juric. Una sfida che mette subito di fronte due realtà con obiettivi profondamente differenti: i nerazzurri vogliono confermarsi ai vertici del calcio italiano e partire con il piede giusto, mentre i brianzoli, tornati in Serie A dopo appena una stagione in cadetteria, puntano a conquistare una salvezza senza particolari patemi.

Probabili formazioni di Inter-Monza

Cristian Chivu dovrebbe scegliere la strada della continuità, almeno per la prima giornata. L'allenatore nerazzurro sarebbe infatti intenzionato a non affidarsi dal primo minuto a nessuno dei nuovi arrivati, puntando su un undici che conosce già perfettamente i meccanismi della squadra. Josep Martinez dovrebbe essere confermato tra i pali, con Bisseck, Akanji e Bastoni a formare il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne spazio a Diouf e Dimarco, mentre in mezzo al campo ci saranno Barella, Calhanoglu e Zielinski. In avanti, invece, Lautaro Martinez dovrebbe essere affiancato da Pio Esposito, pronto a vivere una serata importante al fianco del capitano argentino.

Juric dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1, sistema nel quale Cutrone sarà il principale riferimento offensivo, sostenuto da Forson e Varela.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, P. Esposito. All. Chivu

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Forson, Varela; Cutrone. All. Juric

Dove e come vedere Inter-Monza

Inter-Monza, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 22 agosto. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18:00, con il collegamento prepartita che inizierà proprio a quell'ora. La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, che permetterà agli abbonati di seguire l'esordio stagionale dell'Inter e il ritorno del Monza nella massima serie attraverso la propria piattaforma.