Il Crotone vive un fine settimana di lavoro senza particolari scossoni, ma con l’attenzione già rivolta all’esordio ufficiale della nuova stagione. La squadra rossoblù prosegue la preparazione in città in vista del Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, in programma il 16 agosto allo stadio Ezio Scida contro il Cosenza. Intanto la società continua a muoversi sul mercato, tra conferme, giovani valorizzati e possibili operazioni in entrata e uscita.

Crotone, cresce Terrasi: primo contratto da professionista per il centrocampista classe 2007

Tra le novità più importanti arriva la scelta del club di premiare Francesco Terrasi. Il centrocampista classe 2007, reduce dall’esperienza con la Primavera del Crotone, avrebbe ricevuto il suo primo contratto da professionista con la Prima Squadra. Un segnale chiaro della volontà della società di puntare sui giovani cresciuti nel proprio settore giovanile e di accompagnare il loro percorso verso il calcio dei grandi. Terrasi rappresenta una delle prospettive interessanti della rosa affidata a Leandro Greco, chiamato a valorizzare anche le risorse interne.

Calciomercato Crotone: Gallo verso il Foggia, resta da definire il futuro della rosa

Sul fronte delle uscite resta aperta la situazione legata ad Andrea Gallo. Il centrocampista potrebbe lasciare il Crotone dopo due stagioni per fare ritorno al Foggia, squadra nella quale ha già militato in passato. Al momento non si registrano sviluppi concreti su altre trattative, ma il mercato estivo resta in evoluzione. Nei giorni scorsi sono stati accostati agli squali diversi profili, tra cui Peter Torres del Mallorca e Arthur Spadoni dell’Avellino, senza però che siano arrivate conferme ufficiali da parte del club.

Crotone, possibili movimenti in uscita: Greco attende una squadra ancora da completare

La dirigenza rossoblù dovrà inoltre valutare eventuali offerte per alcuni elementi di maggiore esperienza presenti in organico.

Tra i giocatori che potrebbero attirare l’attenzione di altri club figurano Davide Merelli, Marco Zunno e Antonino Musso, tutti profili che potrebbero rappresentare opportunità di mercato. La rosa del Crotone resta quindi in fase di costruzione, con Leandro Greco impegnato a trovare il giusto equilibrio in vista degli impegni ufficiali. La gara di Coppa Italia contro il Cosenza sarà il primo banco di prova per una squadra ancora in evoluzione.