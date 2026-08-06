Il Crotone si prepara all'esordio stagionale in Coppa Italia, ma il mercato continua a tenere banco. Il derby contro il Cosenza del 16 agosto rappresenta il primo appuntamento ufficiale della stagione, mentre la società è ancora impegnata a definire l'organico. Tra i possibili movimenti in uscita c'è quello di Andrea Gallo, vicino al ritorno al Foggia, che sarà anche il primo avversario dei rossoblù nel campionato di Serie C.

Crotone tra Coppa Italia e mercato ancora in evoluzione

Il debutto in Coppa Italia contro il Cosenza nel Primo Turno Eliminatorio su gara secca, in programma il 16 agosto alle 21, arriva mentre il Crotone è ancora alle prese con un mercato molto attivo.

La rosa è destinata a cambiare ancora nei prossimi giorni, tra cessioni e nuovi innesti. La dirigenza continua a lavorare per consegnare allo staff tecnico una squadra competitiva, ma diversi tasselli devono ancora trovare la loro collocazione definitiva.

Andrea Gallo vicino al ritorno al Foggia

Tra i calciatori che potrebbero salutare il Crotone c'è Andrea Gallo. Il centrocampista avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Foggia, club nel quale aveva già disputato una stagione da protagonista nel campionato di Serie C. Dopo due anni in rossoblù, il suo futuro sembra dunque essere nuovamente in Puglia, dove ritroverebbe un ambiente già conosciuto. Da annotare interessamenti dalla Serie C e cadetteria per l'attaccante del Crotone Marco Zunno, con Davide Merelli e Antonino Musso che rimangono i pezzi pregiati in rosa.

Foggia ricco di ex Crotone prima della sfida di campionato

Il Foggia continua a puntare su profili che conoscono bene l'ambiente rossoblù. Nelle ultime ore il club pugliese ha ufficializzato l'arrivo di Enrico Oviszach dall'Ascoli, ex attaccante del Crotone. In rosa figurano anche il portiere Gianluca Saro e l'attaccante Giuseppe Panico. Sarà proprio il Foggia il primo avversario del Crotone nel campionato di Serie C 2026-2027, con la sfida in programma il 24 agosto alle 21 allo stadio Ezio Scida. Da annotare anche la presenza dell'esperto tecnico Gaetano Auteri, anche lui in passato tra le fila del Crotone.