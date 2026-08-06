Diego Forlan è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio dell'Uruguay. L'annuncio, da Montevideo, vede l'ex attaccante, 47 anni, subentrare all'argentino Marcelo Bielsa, esonerato dopo tre anni. La decisione è giunta in seguito all'eliminazione della Celeste nella fase a gironi dei recenti Mondiali, un cambio alla guida tecnica necessario.

Forlan, che in carriera ha vestito maglie come quella dell'Inter, è il terzo miglior marcatore nella storia della nazionale sudamericana (36 gol in 112 presenze). Nel 2010 fu nominato miglior giocatore dei Mondiali, portando l'Uruguay fino alle semifinali, e nel 2011 conquistò la Copa America, l'ultimo grande titolo della Celeste.

È un'icona del calcio uruguaiano.

Doppio incarico e sfide future

Oltre alla nazionale maggiore, Forlan guiderà la selezione Under 20 per il torneo continentale di gennaio 2027. La scelta federale evidenzia la volontà di affidare a Forlan un ruolo chiave nello sviluppo dei giovani e nella gestione della prima squadra, quale figura di riferimento per il calcio nazionale.

Esperienza in panchina e fiducia federale

La carriera da allenatore di Forlan è ancora agli inizi, con brevi esperienze al CA Peñarol (11 partite nel 2020) e con una squadra di seconda divisione (12 partite l'anno successivo). Nonostante l'esperienza da tecnico limitata, la federazione ha optato per un incarico di grande responsabilità, confidando nella sua esperienza internazionale e nel carisma.

Il presidente federale, Ignacio Alonso, ha dichiarato Forlan "entusiasta". L'incarico, temporaneo fino a marzo 2027 e comprensivo della Under 20, mira a rilanciare la Celeste dopo la delusione mondiale e avviare un nuovo ciclo, con una figura che ha segnato la storia del calcio uruguaiano.