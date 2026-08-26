È ufficiale il trasferimento di Mattia Perin dalla Juventus al Palermo, un'operazione che ha segnato un momento rilevante nel panorama calcistico. L'annuncio di questa importante mossa di mercato è stato diramato il 26 agosto 2026 direttamente dal club bianconero, confermando la conclusione di un'era per il portiere e l'inizio di una nuova e stimolante avventura professionale in Sicilia.

Il portiere, classe 1992, conclude così un percorso significativo e duraturo iniziato nel 2018 con la squadra torinese. La sua militanza tra le fila della Juventus è stata caratterizzata da un impegno costante e da prestazioni di alto livello, che lo hanno reso un elemento di riferimento e un professionista esemplare all'interno dello spogliatoio e sul campo da gioco.

Il bilancio del percorso di Perin in bianconero

Durante la sua permanenza a Torino, Mattia Perin ha collezionato un totale di 71 presenze ufficiali, dimostrando la sua affidabilità e la sua capacità di essere sempre pronto quando chiamato in causa. Ogni apparizione ha evidenziato la sua dedizione alla causa juventina. Il suo contributo è stato altresì fondamentale per la conquista di ben quattro trofei, un bottino che arricchisce il suo palmarès personale e testimonia il successo del periodo trascorso con la prestigiosa maglia juventina.

Nel comunicato ufficiale diffuso dalla società della Continassa, è stato espresso un sentito e chiaro riconoscimento al giocatore. La nota recita testualmente: “Si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra”.

Queste parole sottolineano il valore complessivo di Perin, non solo per le sue indubbie doti tecniche tra i pali, ma anche per il suo ruolo coesivo e la sua influenza positiva all'interno della rosa.

Un nuovo orizzonte professionale con il Palermo

La Juventus ha voluto rimarcare con forza le qualità intrinseche del portiere, evidenziando il suo impatto significativo sia sul rettangolo verde che al di fuori di esso. Il club ha dichiarato: “Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma e dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo”. Questa attestazione di stima ne conferma la statura professionale e la sua importanza come figura di riferimento per i compagni e per l'ambiente.

Il trasferimento a titolo definitivo di Perin al Palermo apre ora un nuovo e stimolante capitolo nella carriera del calciatore. Per il club siciliano, l'arrivo dell'esperto estremo difensore rappresenta un rinforzo di esperienza e qualità di primissimo ordine tra i pali, un innesto considerato cruciale in vista della prossima stagione e degli obiettivi prefissati. Il Palermo si prepara ad accogliere un professionista di alto calibro, pronto a mettere a disposizione la sua comprovata esperienza e il suo indiscusso talento per contribuire attivamente al raggiungimento delle ambizioni della squadra.

L'addio di Mattia Perin alla Juventus segna un momento di cambiamento significativo per entrambe le società calcistiche.

La speranza è che questo nuovo percorso professionale porti ulteriori successi e grandi soddisfazioni sia al giocatore, che intraprende questa nuova sfida, sia al suo nuovo club, il Palermo, che si avvale delle sue preziose qualità.