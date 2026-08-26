È ufficiale il trasferimento di Mattia Perin dalla Juventus al Palermo. L'annuncio, giunto dal club bianconero, segna la conclusione di un percorso significativo per il portiere a Torino, come sottolineato nella nota della società della Continassa. Perin, durante la sua permanenza, ha dimostrato affidabilità, professionalità e spirito di squadra, elementi che lo hanno reso una figura di riferimento.

La Juventus ha salutato il suo estremo difensore, ricordando le sue settantuno presenze e i quattro trofei conquistati. Nel comunicato si legge: “Si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra”.

Il club ha inoltre evidenziato come Mattia Perin abbia sempre difeso i pali juventini “con carisma e dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo”. Questo trasferimento a titolo definitivo apre un nuovo capitolo nella carriera del calciatore.

L'arrivo a Palermo e l'accoglienza dei tifosi

Il Palermo FC ha formalizzato l'acquisizione di Mattia Perin dalla Juventus, specificando che il calciatore si lega al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. Il benvenuto al nuovo portiere è stato esteso dal City Football Group, dal presidente Mirri e dall'intera famiglia rosanero. Per celebrare il suo arrivo, Mattia Perin incontrerà i sostenitori rosanero nel piazzale dello Stadio Renzo Barbera, dove è previsto un saluto ufficiale nel pomeriggio, a partire dalle ore 19.00.

Il progetto sportivo del Palermo

L'ingaggio di Mattia Perin si configura come un elemento cruciale nel progetto di crescita del Palermo, che mira a rafforzare la propria rosa con atleti di comprovata esperienza e qualità. Il club, sotto l'egida del City Football Group, sta investendo in profili capaci di apportare solidità e leadership, caratteristiche che il portiere ha ampiamente dimostrato nel corso della sua carriera. L'entusiastica accoglienza riservata al calciatore testimonia l'importanza di questo innesto per la piazza, che lo vedrà difendere i pali rosanero nelle stagioni a venire, contribuendo in modo significativo agli obiettivi della squadra.