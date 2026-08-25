Il Crotone ha iniziato il campionato di Serie C 2026-2027 con una sconfitta interna. Lunedì 24 agosto, allo stadio Ezio Scida, i rossoblù sono stati battuti 0-1 dal Foggia. A decidere la gara è stato il gol di Petito al 23’. Sugli spalti è emerso anche un altro dato: gli abbonati sono 747, quasi in linea con le 750 adesioni raggiunte dalla campagna “Una sola passione”.

Crotone-Foggia 0-1: Petito decide la prima giornata di Serie C

Il Foggia ha conquistato i tre punti allo Scida grazie alla rete realizzata da Petito al 23’. Il Crotone non è riuscito a rimettere in equilibrio il risultato e ha così iniziato con una battuta d’arresto il nuovo campionato di Serie C.

La gara ha inoltre fotografato il primo dato relativo alla presenza degli abbonati rossoblù: 747 sostenitori hanno sottoscritto la tessera per la stagione 2026-2027.

Campagna abbonamenti Crotone: “Una sola passione” raggiunge quota 750

La società rossoblù ha comunicato il raggiungimento di circa 750 adesioni in poco più di sette giorni. Un risultato accolto con soddisfazione dal club, che ha ringraziato i tifosi per il sostegno e la fiducia dimostrati. La campagna abbonamenti “Una sola passione” si ferma ora per una breve pausa tecnica. La riapertura è fissata per venerdì e sarà accompagnata da una sorpresa dedicata a chi ha già sottoscritto l’abbonamento e a chi deciderà di farlo.

Crotone, il prossimo impegno è Sorrento: sfida il 29 agosto

Archiviata la sconfitta contro il Foggia, il Crotone dovrà subito concentrarsi sulla seconda giornata di Serie C. I rossoblù saranno impegnati in trasferta contro il Sorrento il 29 agosto alle ore 18. I campani arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo il successo per 1-2 ottenuto all’Arechi contro la Salernitana. Per il Crotone sarà quindi un’occasione immediata per reagire e conquistare i primi punti della stagione.

Crotone, mercato estivo in fermento

Nelle prossime giornata il Crotone potrebbe accogliere altri 5-6 calciatori che saranno aggregati alla rosa del tecnico Leandro Greco. Ad essere interessati in modo particolare saranno la difesa e il centrocampo. Non è da escludere l'arrivo di un esterno d'attacco ed eventualmente di una prima punta.