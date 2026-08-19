Il mercato degli attaccanti potrebbe regalare nuove occasioni e intrecci nelle prossime settimane. Il Napoli avrebbe infatti messo gli occhi sulla situazione di Joshua Zirkzee, centravanti olandese seguito anche dalla Juventus, mentre Lazio e Fiorentina potrebbero contendersi Andrea Pinamonti, dato in uscita dal Sassuolo. Due operazioni differenti, ma accomunate dalla ricerca di un attaccante affidabile senza affrontare esborsi fuori mercato.

Zirkzee, Napoli pronto ad approfittare dello stallo Juventus

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, il Napoli starebbe monitorando con grande attenzione la situazione relativa a Joshua Zirkzee.

Il centravanti olandese, reduce dall'esperienza al Manchester United e già protagonista in Serie A con il Bologna, sarebbe infatti finito anche nei radar della Juventus. Proprio la situazione di stallo che si registrerebbe alla Continassa potrebbe però favorire il club partenopeo. Prima di poter affondare il colpo sul giocatore, infatti, la Juventus avrebbe bisogno di creare spazio all'interno del proprio monte ingaggi, rendendo necessaria almeno una cessione. I bianconeri dovrebbero in particolare fare spazio attraverso l'uscita di uno tra Jonathan David ed Ekhator, prima di poter concretamente accelerare per Zirkzee. Il Napoli potrebbe quindi provare ad anticipare i rivali storici sfruttando questa fase di attesa.

Anche Manna, tuttavia, avrebbe bisogno di alleggerire la rosa: il club azzurro starebbe infatti lavorando alla cessione di Lucca. Per il centravanti ex Nottingham Forest non mancherebbero comunque gli interessamenti di diversi club di Serie A.

Pinamonti, sfida Lazio-Fiorentina

Un altro duello tutto italiano potrebbe invece svilupparsi attorno ad Andrea Pinamonti. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, Lazio e Fiorentina avrebbero infatti messo nel mirino il centravanti classe 1999, considerato dal Sassuolo un giocatore in uscita. Il profilo dell'attaccante potrebbe risultare particolarmente interessante per entrambe le società, alla ricerca di una soluzione affidabile per il reparto offensivo.

Pinamonti conosce bene la Serie A e, a 27 anni, rappresenterebbe un investimento ancora compatibile con una strategia di mercato attenta ai costi. A rendere ulteriormente interessante l'operazione sarebbe poi la situazione contrattuale: il giocatore è infatti legato al Sassuolo fino al 2027. Una scadenza relativamente vicina che potrebbe spingere il club neroverde a valutare una cessione e, allo stesso tempo, consentire a Lazio e Fiorentina di trattare su una cifra più abbordabile rispetto a quella che sarebbe necessaria per un centravanti con un contratto molto più lungo.