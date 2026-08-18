La Juventus continua a considerare la partenza di Jonathan David un passaggio fondamentale per completare il proprio mercato, sia per generare una plusvalenza sia per alleggerire il monte ingaggi. Il canadese, però, non starebbe facilitando i piani bianconeri, mentre l’Inter deve fare i conti con una nuova fase di attesa per Issiaka Kamate. In Germania, infine, Amburgo e Udinese seguono Balazs Tóth, sul quale sarebbe già avanti il Celtic.

Juventus, David non apre al Paris FC: l'addio serve per Zirkzee

Tra le priorità della Juventus resta dunque l'uscita di Jonathan David.

Il canadese rappresenta infatti uno degli ingaggi più pesanti dell'intera rosa e una sua eventuale cessione permetterebbe alla società di ottenere contemporaneamente una plusvalenza e un importante risparmio sul monte stipendi. Un doppio beneficio che potrebbe diventare decisivo per permettere ai bianconeri di tornare sul mercato alla ricerca di un centravanti più fisico e strutturato.

L'identikit porta soprattutto a Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che sarebbe particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti. Il problema, però, è che David non sembrerebbe intenzionato a rendere semplice la propria partenza. Secondo quanto riferito su X dallo speaker Edoardo Mecca, l'interesse del Paris FC nei confronti del canadese sarebbe stato infatti respinto dallo stesso giocatore.

Una presa di posizione che rischia di rallentare i piani della Juventus proprio nella fase più delicata del mercato. Senza l'uscita di David, infatti, l'investimento per un nuovo centravanti diventerebbe inevitabilmente più complicato.

Inter, Kamate aspetta l'Espanyol: Udinese e Amburgo su Tóth

L'Inter deve invece accelerare sul fronte Issiaka Kamate. Secondo Matteo Moretto, l'Espanyol avrebbe riallacciato i contatti con il club nerazzurro per il centrocampista classe 2004, ma la trattativa non sarebbe ancora vicina alla conclusione. La società spagnola avrebbe chiesto qualche giorno di tempo per sistemare gli ultimi dettagli dell'operazione, ma a Milano non vorrebbero aspettare troppo. Attorno a Kamate ci sarebbe infatti una concorrenza significativa e altre offerte già sul tavolo, motivo per cui l'Inter avrebbe interesse a chiudere rapidamente la sua cessione.

Si muove anche il mercato dei portieri. Secondo quanto riferito su X da Ekrem Konur, Amburgo e Udinese avrebbero messo gli occhi su Balazs Tóth, estremo difensore ungherese di 28 anni attualmente al Blackburn. Il portiere ha ancora un anno di contratto, ma avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dal club inglese. In questo scenario il Celtic sarebbe già in una posizione più avanzata rispetto alle concorrenti e starebbe trattando concretamente per assicurarsi il giocatore. Amburgo e Udinese dovranno quindi accelerare, se vorranno contendere agli scozzesi un profilo destinato a diventare uno degli ultimi nomi caldi del mercato dei portieri.