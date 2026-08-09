Domenica di sangue sulle strade del Vibonese. Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 9 agosto 2026 lungo la ex strada statale 522, nel tratto compreso tra Zambrone e Briatico. L'impatto, che ha coinvolto più mezzi, è avvenuto sul rettilineo del ponte Potame. Il bilancio è pesante: una donna di 77 anni ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni di marcia per consentite i soccorsi e la messa in sicurezza del tratto.

Incidente a Zambrone e Briatico: morta una donna di 77 anni

La vittima dello scontro tra veicoli è A.N., 77 anni, originaria di Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza. La donna è rimasta coinvolta nel violento impatto avvenuto sul rettilineo del ponte Potame. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori, ma nonostante l'intervento celere per la 77enne non c'è stato nulla da fare. La notizia ha rapidamente provocato preoccupazione tra gli automobilisti che in quel momento percorrevano la strada.

Incidente sulla ex 522 nel Vibonese: quattro feriti

Oltre alla vittima, nell'incidente sono rimaste ferite altre persone. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro i feriti a seguito dell'impatto, anche se fortunatamente nessuno di loro sarebbe attualmente in pericolo di vita.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dello scontro e verificando le responsabilità. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e un'ambulanza per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Strada bloccata tra Zambrone e Briatico: traffico in tilt

L'incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità. La ex strada 522 è stata bloccata, rendendo impossibile la normale circolazione nel tratto interessato. Diversi automobilisti sono stati costretti a utilizzare percorsi alternativi per poter proseguire il viaggio. Intanto, le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'incidente e consentire il ripristino della circolazione.