Trattenere i migliori giocatori presenti in organico così da essere competitivi su tutti i fronti. E' questa l'intenzione della Juventus che deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per i suoi calciatori migliori. Oltre Yildiz, Bremer e Conceicao, il club bianconero potrebbe ricevere delle richieste importanti anche per Manuel Locatelli che sarebbe un obiettivo di mercato del Real Madrid per rinforzare il centrocampo a disposizione di Josè Mourinho.

Il Real valuta Locatelli per la mediana

Dopo stagioni complicate, il numero 5 è diventato capitano ma anche un perno del centrocampo targato Luciano Spalletti che ha elevato le sue qualità di gestore e di costruttore di gioco.

Le prestazioni del classe 98 non sono passate inosservate inosservate con il Real Madrid che starebbe sondando il terreno per capire i margini per imbastire una vera e propria trattativa. I Merengues, autori di un calciomercato a cinque stelle, vorrebbero puntellare la mediana a disposizione di Josè Mourinho e tra i profili selezionati ci sarebbe anche quello di Locatelli. La Juve non ha alcuna intenzione di cedere il suo capitano ed al momento non ci sono trattative concrete tra le parti. Solo un'offerta fuori mercato tra i 40-45 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavole e favorire un'eventuale cessione del centrocampista italiano.

Se la cessione di Locatelli sembrerebbe lontana, non si può altrettanto per altri calciatori finiti ai margini del progetto bianconero come Arthur, Miretti e soprattuttto Teun Koopmeiners.

L'olandese, la cui valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro, piace a Roma e Napoli ma anche ad alcuni club inglesi come il Newcastle.

Le cessioni in difesa: da Gatti a Rugani

In questo ultimo mese di calciomercato, reparto che potrebbe subire delle modifiche importanti è la difesa. Infatti, sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare Torino e con la dirigenza che potrebbe prendere in considerazione delle offerte per Daniele Rugani, Federico Gatti e Juan Cabal.

Dopo una parentesi non fortunata alla Fiorentina, Rugani cerca una nuova da cui ripartire. Ci sono stati diversi sondaggi da squadre italiane come Monza e Genova ma mai una vera e propria trattativa vista la volontà della Juve di cedere il classe 92 a titolo definitivo e non in prestito.

Situazione simile anche per Gatti che resta un obiettivo del Napoli di Max Allegri. Al momento però non ci sarebbe un'intesa economica con gli azzurri vista la valutazione di 20 milioni di euro ritenuta eccessiva dal club partenopeo.

Infine, Cabal che potrebbe esser utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Jhon Lucumì che resta l'obiettivo numero per puntellare il pacchetto di centrali.