Un incidente stradale ha provocato rallentamenti e lunghe code sulla nuova SS106, nei pressi dell’uscita di Squillace. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una motocicletta ed è avvenuto in corrispondenza della biforcazione, nel punto in cui termina la doppia corsia. Sul posto sono arrivati i sanitari e le forze dell’ordine. Diverse persone sono rimaste ferite, ma non sono ancora state rese note informazioni ufficiali sulla gravità delle loro condizioni.

Incidente sulla Statale 106 a Squillace: lo scontro tra auto e moto

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare ufficialmente, l’automobilista avrebbe tentato di effettuare un’inversione di marcia nei pressi della biforcazione all’uscita di Squillace.

Durante la manovra sarebbe avvenuto l’impatto con una motocicletta che stava percorrendo la Statale 106. La moto, dopo lo scontro, è finita sull’asfalto. Restano da chiarire tutti gli elementi dell’incidente e le autorità sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Soccorsi sulla nuova Statale 106: presenti sanitari e forze dell’ordine

Dopo l’incidente sulla Statale 106 a Squillace sono immediatamente scattati i soccorsi. Un’ambulanza ha raggiunto il luogo dello scontro per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’impatto. Al momento si registrano feriti, ma non sono disponibili comunicazioni ufficiali sulle loro condizioni.

Ogni valutazione resta quindi affidata agli aggiornamenti sanitari.

Traffico sulla strada: lunghe code all’uscita di Squillace

Le conseguenze dell’incidente non hanno riguardato soltanto le persone coinvolte, ma anche la circolazione. Lungo la nuova SS106 si sono formate lunghe code, con forti rallentamenti in prossimità dell’uscita di Squillace. I mezzi coinvolti nello scontro e le operazioni di soccorso hanno inevitabilmente inciso sulla viabilità. Le immagini realizzate sul posto mostrano una situazione di traffico particolarmente congestionata nel tratto interessato. Si attendono ora ulteriori informazioni sulla dinamica e sui feriti.